호반프라퍼티 “아브뉴프랑 판교서 청춘남녀 인연 찾아요”

성남시 주관 미혼남녀 만남 행사

‘솔로몬의 선택’ 성공적 개최

청년층 총 2405명 지원하며 관심

200명 참여 50% 커플 성사

지역 커뮤니티 플랫폼으로 자리매김

이미지 확대 성남시 주관 미혼남녀 만남 행사인 ‘솔로몬의 선택’ 참가자들이 지난 21일 경기 성남시 아브뉴프랑 판교에서 열린 프로그램에 참여하고 있다.

호반그룹 제공

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호반그룹의 호반프라퍼티는 지난 21일부터 22일까지 양일간 경기 성남시 아브뉴프랑 판교에서 미혼남녀 만남 행사 ‘솔로몬(SOLO MON)의 선택’을 성공적으로 진행했다고 24일 밝혔다.솔로몬의 선택은 성남시가 주관하는 행사로, 미혼 청년층에게 자연스러운 소통의 장을 제공하고 결혼에 대한 긍정적인 가치관을 확산하기 위해 마련됐다. 2023년 첫 개최 이후 큰 호응을 얻으며 지속적으로 운영되고 있다.이번 행사에는 성남시에 거주하거나 성남시 소재 기업에 재직 중인 27~39세(1986~1998년생) 미혼 직장인을 대상으로 진행됐다. 모두 세 차례 진행되는 만남 행사에 총 2405명이 신청해 약 8대 1의 경쟁률을 기록했다. 이틀 동안 아브뉴프랑 판교에서 진행된 22·23기 행사에는 200명(100쌍)이 참여한 가운데 50쌍이 커플로 인연을 맺으며 50%의 매칭률을 달성했다.참가자들은 아브뉴프랑 판교 내 입점 브랜드를 활용한 레크리에이션을 비롯해 1대 1 로테이션 대화, 커플게임, 저녁식사 등 다양한 프로그램에 참여하며 편안한 분위기 속에서 친밀감을 쌓았다. 특히 행사 현장에는 신상진 성남시장이 참석해 참가자들을 격려하고 청년들의 새로운 인연을 응원했다.김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장은 “아브뉴프랑은 지역 기반의 소통과 교류를 이끄는 공간으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하는 복합문화공간으로서 다양한 프로그램 운영을 위한 협력과 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.한편, 호반프라퍼티는 다양한 라이프스타일 브랜드와의 협업을 통해 고객 경험을 확대해 나가고 있다. 27일부터 29일까지는 아브뉴프랑 판교에서는 친환경 테이블웨어 브랜드 ‘푸들’의 팝업 행사를 운영할 예정이다.하종훈 기자