BBQ, 남미 진출… 콜롬비아에 1호점 오픈

2026-03-24 B3면

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제너시스BBQ 그룹(BBQ)이 남미 콜롬비아에 진출하며 미주 대륙 전역을 잇는 글로벌 확장에 속도를 내고 있다.치킨 프랜차이즈 BBQ는 콜롬비아 메데진에 ‘BBQ 프로벤사점’을 열었다고 23일 밝혔다. 콜롬비아 제2의 도시인 메데진은 제조업과 금융·정보통신(IT)·서비스 산업이 발달한 경제·문화 중심지다. 20~40대 중심으로 현지인과 관광객 유동 인구가 많아 외식과 관광 산업이 빠르게 성장하며 글로벌 브랜드의 진출이 활발하다. 프로벤사점은 약 300㎡ 규모에 133석을 갖춘 대형 매장이다. BBQ의 시그니처인 골든후라이드 치킨과 라이스볼, 샐러드볼, UFO 치킨 등으로 메뉴를 다양하게 구성하는 한편 현지 소비자 선호를 반영해 그릴 치킨 등 맞춤형 메뉴를 추가로 선보일 예정이다.BBQ는 철저한 현지화 전략으로 남미 시장에서 경쟁력을 강화할 계획이다. BBQ 관계자는 “북중미와 카리브해 권역에서 검증된 경험을 바탕으로 콜롬비아를 시작으로 멕시코, 브라질, 아르헨티나 등 남미 주요 국가로 확대해 미주 대륙 전역에서 K-치킨의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.김현이 기자