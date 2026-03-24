LG ‘사외이사 의장 체제’로 전환… 구광모, 8년 만에 의장직 넘긴다

이사회 독립성·견제 기능 강화

대표이사, 경영 활동에만 집중

류재철 “로봇 사업 본격화 원년”

이미지 확대 구광모 LG그룹 회장

2026-03-24 B3면

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LG그룹이 올해부터 상장 계열사의 이사회 의장직을 사내이사가 아닌 사외이사(독립이사)에게 맡기는 체제로 전면 전환하는 것으로 알려졌다. 취임 이후 8년 동안 ㈜LG 이사회의 의장을 맡았던 구광모 LG그룹 회장도 이사회를 거쳐 의장직을 사외이사에게 넘길 전망이다.23일 재계에 따르면 ㈜LG는 오는 26일 이사회를 열고 사외이사를 신임 의장으로 선출하는 내용의 안건을 논의할 예정이다. 사외이사 의장 체제는 대표이사와 이사회를 분리해 이사회의 독립성과 견제 기능을 강화하는 제도다. 특히 대표이사가 본연의 경영 활동에 집중해 책임경영을 강화하고 이해충돌 문제를 사전에 방지해 주주의 권익을 보호할 수 있다는 장점이 있다.구 회장은 2018년 6월 임시 주주총회에서 대표이사 회장으로 선임된 후 줄곧 ㈜LG 이사회의 의장직을 맡아왔다. ㈜LG를 비롯해 상장 계열사들도 이번 주 주주총회와 함께 이사회를 열어 사외이사 의장 체제로 전환할 예정이다.앞서 LG이노텍과 LG헬로비전이 2022년 사외이사를 이사회 의장으로 선임한 데 이어 LG화학과 LG디스플레이, LG에너지솔루션, HS애드 등도 잇달아 사외이사를 이사회 의장에 선임했다. LG전자도 이날 사외이사인 강수진 고려대 법학전문대학원 교수를 이사회 의장에 선출했다. 강 교수는 2021년 LG전자 이사회에 합류해 내부거래위원회·감사위원회·ESG(환경·사회·지배구조) 위원회로 활동하고 있다.류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 신규 사내이사로 선임됐다. 류 CEO는 이날 서울 영등포구 LG트윈타워에서 열린 주총에서 “올해를 로봇 사업 본격화의 원년으로 삼고 이를 위한 세부 전략을 속도감 있게 실행하고자 한다”고 선언했다. 구체적으로는 올해 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 ‘관절’ 격인 ‘액추에이터’를 직접 설계하고 본격적으로 양산하는 체제를 갖춰 글로벌 로봇 기업들과의 협업을 강화하겠다고 밝혔다.같은 날 주총을 연 LG이노텍의 문혁수 대표이사 사장은 “휴머노이드 부품 대규모 양산은 2027~2028년쯤 가능할 것으로 예상한다”며 “수천억 원 수준의 의미 있는 실적이 나오려면 2030년 이후일 것”이라고 내다봤다. 이어 “(수요가 증가하는) 반도체 기판 공장 확장을 위한 부지 계약을 상반기 중 확정해 생산능력을 현재의 두 배로 확대할 계획”이라고 덧붙였다.곽소영 기자