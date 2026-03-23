한국전력, ‘AI 대전환 경영혁신’ 선포

‘세계 최고 에너지 AI 플랫폼 기업으로 도약’ 비전 제시

경영 전반에 AI적용 가속화…‘AI 3대 강국’ 도약 견인

이미지 확대 한국전력이 23일 나주 본사에서 ‘AI 경영혁신 선포식’을 개최했다. 한국전력 제공

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한국전력이 23일 전남 나주 본사에서 AI 경영혁신 선포식을 개최하고, AI와 에너지의 결합을 통해 세계 최고의 에너지 AI 플랫폼 사업자로서 도약 하겠다는 비전과 로드맵을 공식 발표했다.이날 선포식에는 김동철 사장을 비롯한 경영진과 기후에너지환경부, 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등 유관기관 관계자들이 참석했다.한전은 에너지 안보와 기후 위기 대응 등 복잡한 난제 해결을 위해 AI를 경영혁신의 핵심 동력으로 활용할 방침이다. 고객감동·안전·ESG 경영 전반은 물론, 전력 공급의 전 과정에 AI를 본격 도입해 전력망 운영의 효율을 극대화하고, 일하는 방식의 근본적 변화를 꾀한다는 전략이다.한전은 이날 발표한 AI 대전환 로드맵을 통해 ▲데이터 ▲솔루션 ▲인프라 ▲거버넌스·협력체계 ▲역량·문화를 ‘5대 중점전략’으로 제시했다.전력데이터에 의미와 맥락을 부여하는 ‘데이터 온톨로지’ 구축을 통해 AI가 즉시 활용할 수 있는 데이터 기반을 갖추는 것을 목표로, 기존 나주와 대전 데이터센터 두 곳을 AI데이터센터로 전면 전환하고 고성능 GPU자원을 확충해 AI솔루션을 구동할 핵심 인프라를 구축한다.또한, AI 위험관리 체계 구축으로 안전성과 신뢰성을 확보하고, 공공기관 유일의 AI 전문 연구기관인 한전 AI연구소와 KENTECH 등과의 협업체계도 갖춘다. 아울러, ‘AI First’ 문화 조성을 통해 핵심 인력의 확충과 전문 역량을 집중 육성해 나갈 계획이다.한전은 이같은 세부 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 최근 신설된‘AI혁신단’을 중심으로 전사적 역량을 결집하고 이를 통해 전력망 적기 건설과 국민 체감형 서비스 제공 등 실질적인 성과를 도출할 예정이다.김동철 사장은 “한전의 AI 대전환은 단순한 기술도입을 넘어, 본원 사업인 전력망 효율을 극대화하고 일하는 방식을 근본적으로 재정립할 혁신”이라며 “에너지와 AI의 융합을 미래 성장동력의 핵심 축으로 삼아 전방위적 경영혁신을 이뤄내겠다”고 강조했다.광주 홍행기 기자