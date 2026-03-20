농심, 글로벌 시장 박차…신동원 “러시아 현지법인 추진”

러시아 법인 신설…K푸드 영역 확장

신규 M＆A 대해선 “대외 환경 어렵다”

농심가 3세 신상열 부사장 사내이사 선임

의결권 가지며 본격 책임 경영 나설 듯

이미지 확대 신동원 농심 회장 신동원 농심 회장

서울신문 DB

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신동원 농심 회장이 올해 러시아를 거점으로 독립국가연합(CIS) 시장을 확대하겠다는 계획을 밝혔다. K푸드의 글로벌 시장 확대에 발맞춰 공격적인 현지 진출을 모색하겠다는 전략이다.신 회장은 20일 정기 주주총회 후 취재진을 만나 “지난해 네덜란드에 유럽 법인을 설립했다”며 “올해는 러시아에 현지 법인을 설립해 CIS로 확장하는 것을 생각하고 있다”고 말했다. 인수·합병(M＆A) 계획에 대해서는 “검토는 계속 진행하지만, 확정된 것은 없다”며 “여러 대외 환경이 어려운 상황”이라고 여지를 남겼다.신 회장의 장남인 신상열 부사장은 이날 주주총회에서 사내이사로 선임됐다. 농심 오너가 3세인 신 부사장은 2019년 농심에 입사한 이후 8년 만에 의결권이 있는 사내이사 직을 초고속으로 달게 됐다. 특히 주요 경영 사항에 대해 의결권을 가지게 되면서 신 부사장은 올해 본격적으로 경영 일선에 나설 것으로 예상된다. 이에 대해 신 회장은 “중장기 비전 설립과 추진 등 역량이 된다고 생각한다”고 말했다.이병학 농심 대표이사는 해외 사업의 회복과 성장 가속화에 집중하겠다고 강조했다. 이 대표이사는 중국 등 전략 국가 중심의 성과 창출을 지속하고 신규 전략 시장 확장을 위한 기반을 강화하는 한편 농산 수출 신공장과 해외 법인 간 공급 체계를 안정적으로 구축하겠다고 말했다.이어 글로벌 협업과 온·오프라인 고객 접점을 확대하고 시장별 맞춤형 제품·브랜드·채널 전략의 실행력을 높이겠다고 밝혔다. 또 국내 시장에서는 신상품·신사업 등 신규 카테고리를 확대하고 추가 매출원 발굴에도 힘쓰겠다고 덧붙였다.곽소영 기자