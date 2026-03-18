“삼성이 돌아왔다”… 축제장 된 ‘20만 전자’ 주총

420만 ‘국민주’ 삼성전자 주총

이미지 확대 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장 겸 대표이사 부회장이 18일 경기 수원컨벤션센터에서 1200여명의 주주가 참석한 가운데 열린 제57기 삼성전자 정기 주주총회에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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2026-03-19 B1면

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“정확히 1년 전 이 자리에서 세계 최고 성능의 메모리 사업 경쟁력을 회복하겠다고 약속했습니다. 이제 그 약속을 어느 정도 지킨 것 같습니다.”전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장은 18일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기 주주총회에서 이렇게 말했다. 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 공개적으로 삼성전자와의 파운드리 협력을 밝힌 데 이어 리사 수 AMD CEO와의 협력 강화 행보, 지난달 세계 첫 양산 출하한 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 등의 성과를 내세운 것이다.420만명이 소유한 ‘국민주’가 된 삼성전자의 주주총회는 이날 1200여명의 주주들이 참석한 가운데 훈훈한 분위기 속에서 진행됐다. 지난해 주총에서 주주들이 HBM 기술 경쟁력 저하에 대해 문제를 제기하며 격앙됐던 분위기와 대비됐다.서울 은평구에서 온 김희자(70)씨는 “지금까지는 한 번도 주총에 온 적이 없는데, 요즘 삼성전자 주식이 올라 직접 참석하게 됐다”며 “현장에서 직접 제품도 보고 설명도 들으니 앞으로의 실적이 더 기대가 된다”고 말했다. 경기 화성에서 두 아이와 온 유혜진(37)씨는 “아이들이 태어났을 때부터 삼성전자 주식을 선물했다. 오늘은 자본주의가 굴러가는 현장을 직접 보러 찾아왔다”며 “실적은 좋지만 아직 세계 최고는 아니니 기술 경영을 더 열심히 해줬으면 좋겠다”고 말했다.주총이 진행되는 도중 삼성전자 주가가 20만원을 돌파하자 전 부회장은 축하인사를 했다. 지난해 주총 때 5만 8600원이던 주가는 당시와 비교해 256% 증가한 20만 8500원에 이날 거래를 마쳤다. 미국의 이란 공습으로 하락했던 삼성전자 주가가 20만원대로 복귀한 것은 12거래일만이다.전 부회장은 전날 황 CEO가 “땡큐 삼성”이라고 말한 사례를 언급하며 “DS부문은 그간 기술 경쟁력 회복을 위해 심혈을 기울여왔고 마침내 고객들에게 ‘삼성 이즈 백’(삼성이 돌아왔다)는 평가를 받았다”고 말했다. 이어 “지금까지는 반도체 계약이 연간 또는 분기 단위였는데 3~5년의 다년 계약으로 바꿔 사업의 예측 가능과 투자 탄력성을 확보할 것”이라고 밝혔다.주주 환원 계획에 대해선 올해 연간 9조 8000억원의 정규 배당과 1조 3000억원의 추가 배당을 할 계획이라고 밝혔다. 전 부회장은 “다음 3개년 주주환원 정책은 이사회와 경영진이 심도 있게 논의 중으로, 내년 초까지 신규 주주환원 정책을 포함해 기업가치 제고 계획을 발표하겠다”며 “주주 가치 제고를 위해 빠른 시일 내에 자사주를 소각하겠다”고 강조했다.이날 주총에서는 개정 상법에 발맞춰 대대적인 정관 정비도 이뤄졌다. 특히 이사의 충실 의무 대상에 주주를 포함하고 집중투표제 배제 조항을 삭제해 주주 권리를 강화했다. 이외 사외이사의 ‘독립이사’ 명칭 변경, 감사위원 분리 선출 인원 상향, 전자주주총회 도입 근거 마련, 이사 임기 3년 이하로 정비, 주식 소각 조문 삭제 등의 안건이 모두 원안대로 통과됐다. 이재용 삼성전자 회장의 사내이사 선임 안건은 이번에도 포함되지 않았다.다만, 삼성전자노동조합 공동투쟁본부는 이날 임금교섭 쟁의행위 찬반투표에 재적 조합원 6만 6019명이 참여해 찬성률 93.1%를 기록했다고 밝혔다. 이번 투표로 법적 쟁의권을 확보한 노조는 4월 23일 집회를 열고 5월 총파업까지 공동행동을 이어간다는 계획이다. 파업이 현실화하면 2024년 7월 이후 2년 만이고, 1969년 삼성전자 창사 이래 두 번째 파업이 된다.곽소영 기자