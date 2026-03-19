대한전선 “새로운 100년 역사 쓰자”

창립 85주년 맞아 미래 비전 제시

송종민 부회장 “글로벌 시장 선도”

이미지 확대 송종민 대한전선 대표이사 부회장

2026-03-19 23면

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우리나라 최초의 전선회사로 창립 85주년을 맞은 대한전선이 글로벌 전력 인프라 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다는 비전을 내놓았다.송종민 대한전선 대표이사 부회장은 18일 창립 85주년 기념사를 통해 “대한전선은 1941년 최초의 전선회사로 출발해 도시와 공장, 바다와 대륙을 연결하며 대한민국 전력 산업의 기반을 구축해 왔다”며 “대한전선이 개발한 기술과 제품은 국내외 전선 산업의 발전을 이끌며 업계의 기준이 돼 왔다”고 말했다.송 부회장은 “케이블 산업은 단순한 제조를 넘어 국가와 대륙을 연결하는 핵심 인프라 사업으로 역할과 책임이 커지고 있다”며 “85년의 역사를 넘어 다음 100년을 바라보고 준비해야 할 적기”라고 설명했다. 이어 “글로벌 시장에서 확고한 신뢰를 확보하고 있는 사업과 제품의 경쟁력을 더욱 정교하고 체계적으로 발전시켜 차별화의 깊이를 더해야 한다”고 덧붙였다.대한전선은 2021년 호반그룹 편입 이후 안정적인 경영 환경을 바탕으로 성장세를 이어가고 있다. 매출과 영업이익의 연평균 성장률은 각각 16.2%, 34.4%를 기록했다. 회사는 해저케이블과 초고압 직류송전(HVDC) 사업 확대에 대응해 생산 및 시공 역량을 강화하고 남아프리카공화국과 베트남 등 해외 법인 투자도 지속하고 있다.송 부회장은 ﻿“대한전선과 호반그룹이 함께 새로운 100년의 역사를 써 내려갈 수 있도록 임직원 모두가 역량을 하나로 결집해 달라”고 강조했다.김지예 기자