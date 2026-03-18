두산에너빌리티, 미국서 대형 복합발전 스팀터빈 첫 수주…xAI 추측

업계선 일론 머스크의 xAI 공급 관측

이미지 확대 두산에너빌리티가 제작하는 스팀터빈 제품. 두산에너빌리티 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

두산에너빌리티는 미국 기업과 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급을 위한 370㎿ 스팀터빈 및 발전기(각 2기) 공급 계약을 맺었다고 18일 밝혔다. 두산에너빌리티가 북미에 스팀터빈을 공급하는 것은 이번이 처음이다.두산에너빌리티는 정확한 계약 금액과 계약 상대는 경영상의 비밀 유지 사유를 들어 공개하지 않았다.업계에서는 이번에 스팀터빈을 공급받은 기업은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 AI 스타트업 xAI인 것으로 추측하고 있다. 두산에너빌리티는 앞서 xAI의 데이터센터에 총 12기의 가스터빈을 공급하는 계약을 최근 맺은 것으로 알려졌다.스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 배열을 활용해 추가 전력을 생산하는 복합발전의 핵심 설비로 효율을 극대화할 수 있다는 장점이 있다. AI 데이터센터는 24시간 막대한 전력을 소비하는 만큼 높은 효율과 안정성을 갖춘 발전 설비가 필수다.두산에너빌리티는 이번 수주를 발판 삼아 북미 지역 유틸리티 기업 및 민자발전 사업자(IPP)를 대상으로 복합발전 모델 수출을 가속할 계획이다. 두산은 “북미 시장에서 가스터빈과 스팀터빈 공급 실적을 확보하면서 향후 대규모 복합발전 프로젝트 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 확보하게 됐다”고 강조했다.손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “북미 고객과의 협력 관계를 더욱 강화하고 가스터빈과 스팀터빈을 아우르는 종합 공급업체로 시장 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.김지예 기자