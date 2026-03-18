삼성전자 전영현 “AI 반도체 시장 주도권 확보 경쟁력 갖추겠다”

삼성전자 제57기 정기 주총

1조 3000억 추가 배당 지급

이미지 확대 삼성전자 주주총회, 입장하는 주주들 삼성전자 주주총회, 입장하는 주주들

(수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 18일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 입장하고 있다. 2026.3.18 [공동취재]

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삼성전자가 18일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 주주, 기관투자자, 경영진이 참석한 가운데 제57기 정기 주주총회를 개최했다.이날 주주총회 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 지난해 경영성과와 올해 사업전략에 대해 설명했다.전 의장은 “지난해 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사는 333조 6000억원이라는 사상 최대 매출을 달성했다”며 “주가도 큰 폭으로 상승해 한국 기업 최초로 시가총액 1000조원을 돌파했다”고 밝혔다.그는 “회사는 현재에 안주하지 않고 인공지능(AI) 수요 대응을 위해 시설투자와 미래 기술 확보를 위한 연구개발비 투자도 지속하고 있다”고 강조했다.주주가치 제고 계획에 대해서는 2025년 연간 9조 8000억원의 정규 배당과 함께 1조 3000억원의 추가 배당을 지급할 예정이라고 전했다.이어 2026년 사업 계획도 밝혔다. 전 의장은 “삼성전자 반도체 분야를 담당하는 DS부문은 로직부터 메모리, 파운드리(위탁 생산), 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일 반도체 회사”라며 “AI 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다”고 강조했다.그러면서 “모바일·가전의 DX부문은 AI 적용 제품을 확대하고 모든 기능과 서비스에 걸쳐 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 AI 경험을 제공함으로써 AI 전환기를 선도하겠다”고 덧붙였다.장진복 기자