호반프라퍼티, 달코미 양배추 소비 지원…농촌 상생협력 강화

대아청과와 제주 달코미 양배추 1만통 구매해 공급

전국 세계로마트 매장서 소비 촉진 위한 할인 판매

농가 지원 및 신품종 농산물 소비자 접근성 제고

이미지 확대 제주 달코미 양배추 소비촉진 행사 관계자들이 지난 17일 경기도 용인시 세계로마트 동천점에서 열린 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 오른쪽부터 이상용 대아청과 대표, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 양연주 세계로마트 회장, 차성준 한림농협 조합장, 김동남 호반프라퍼티 대표.

호반프라퍼티 제공

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호반프라퍼티가 제주 달코미 양배추 소비 촉진 행사를 열어 농가 지원에 나섰다.호반프라퍼티는 지난 17일 경기도 용인시 세계로마트 동천점에서 ‘제주 달코미 양배추 소비촉진 행사’를 진행했다고 18일 밝혔다. 이번 프로모션은 최근 양배추 공급 과잉으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 김동남 호반프라퍼티 대표, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 이상용 대아청과 대표, 양연주 세계로마트 회장, 차성준 한림농협 조합장 등 제주 달코미 양배추 소비 촉진 행사를 함께 진행하는 기업 및 기관 관계자들이 참석했다.호반프라퍼티는 호반그룹 계열 도매시장법인 대아청과와 함께 제주 한림농협이 재배한 달코미 양배추를 세계로마트에서 할인 판매하는 행사를 열었다. 호반프라퍼티와 대아청과는 농어촌상생협력기금을 활용해 제주 달코미 양배추 1만통을 농가로부터 구매해 전국 14개 세계로마트 매장에 공급했다.이번 행사를 통해 세계로마트는 제주 달코미 양배추를 공급 가격보다 50% 저렴한 가격으로 판매한다. 소비자 가격 부담을 줄여 과잉 생산된 양배추 소비를 유도하고, 판매 확대와 시세 유지를 통해 농가들의 장기적인 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.최근 양배추의 공급 과잉으로 인한 저가 시세 형성으로 어려움을 겪는 농가들이 늘어났다. 호반프라퍼티와 대아청과는 농촌지역 상생 협력 강화 차원에서 유통기업과의 협업을 통해 달코미 양배추 판로 확대와 가격 안정화 노력에 힘을 실었다.호반프라퍼티와 대아청과는 소비 촉진 행사를 넘어 신품종 농산물인 제주 달코미 양배추를 소비자에게 알리는 데도 주력해 수요 확대를 통한 장기적인 농가 지원에 적극적으로 나설 계획이다. 또한 이번 행사 수익금 일부는 서울 가락시장 공익법인 희망나눔마켓에 기부돼 취약계층 지원에 사용될 예정이다.달코미 양배추는 제주 한림농협이 독점 생산하는 프리미엄 양배추로, 일반 양배추보다 크기가 작으면서 당도가 높고 부드러운 식감을 가진 것이 특징이다. 잎이 연하고 수분 함량이 풍부해 샐러드 재료 등으로 최근 인기를 얻고 있다.김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장은 “이번 행사를 계기로 농가에 실질적인 도움을 줄 수 있는 농산물 판로 확대와 소비 기반 확충에 힘을 보태겠다”며 “앞으로도 안정적인 농가 경영을 지원할 수 있는 농촌 상생협력 방안을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.차성준 한림농협 조합장은 “최근 양배추 공급 과잉으로 가격이 하락하고 있는 상황에서 농가의 판로 확대를 위해 호반그룹과 세계로마트가 나서줘 감사하다”며 “이번 행사가 달코미 양배추의 소비자 인지도를 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한편 호반그룹은 농촌 지역과의 상생 협력을 위한 활동을 꾸준히 전개하고 있다. 대아청과는 2021년 국내 도매시장법인 가운데 처음으로 농어촌상생협력기금 출연을 시작해 누적 10억원을 출연하는 등 농업·농촌과의 동반성장을 위한 역할을 지속 확대하고 있다.하종훈 기자