‘출입절차 반발’ 현대차 아산공장 노조, 사무실 점거·기물 파손

아산공장 측 “매우 유감…절차 따라 처리할 것”

이미지 확대 현대차 아산공장 전경. 현대차 홈페이지

현대자동차 아산공장에서 노조 간부들이 회사 출입 절차에 반발하며 사무실을 점검하며 기물을 파손한 일이 발생했다.13일 업계에 따르면 현대차 아산공장은 지난 10일 공장장 명의로 ‘아산공장 직원 여러분께’라는 공고문을 내고 이러한 사실을 알리며 노조의 행위에 대해 엄정 조치하겠다고 밝혔다.공고문에 따르면 노조 간부 7명은 지난 5일 지원실장실을 무단 점거하고 고성과 폭언을 퍼부으며 컴퓨터를 비롯한 사무집기와 화분 등을 파손했다.아산공장은 노사 논의를 거쳐 직원들이 정규 근무 시간에 임의로 외출할 때 정문에서 소속과 성명을 적도록 관리해 왔는데, 지난달 27일 일부 직원이 신원 확인 절차를 거부하고 출입 절차에 따른 통제가 ‘표적 탄압’이라며 반발하며 비롯됐다. 갈등은 약 일주일 만에 사무실 점거 및 파손 사태로 확산했다.아산공장 관계자는 “이번 일이 일어난 것에 대해 매우 유감스럽게 생각하며 사규 및 법적 절차에 따라 조치할 것”이라며 “노사가 논의해 시행 중인 출입 절차를 원칙에 따라 지속 적용해 나갈 것”이라고 말했다.허백윤 기자