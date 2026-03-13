이재용 회장, 유럽 출장 마치고 귀국…완성차 파트너십 점검

이미지 확대 출장 마친 이재용 회장 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

​이재용 삼성전자 회장이 유럽 내 주요 고객사들과의 협력 관계를 점검하고 13일 귀국했다.​이 회장은 이날 오후 12시 45분경 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국했다. 출장 기간 중 유럽 내 고객사들을 만났느냐는 취재진의 질문에 이 회장은 “네”라고 짧게 답하며 현지에서의 비즈니스 미팅이 활발히 이뤄졌음을 시사했다. 다만 이란-이스라엘 전쟁 등으로 인한 글로벌 위기 상황 대응 방안을 묻는 질문에는 별도의 답변 없이 현장을 떠났다.​이번 출장에서 주목할 점은 최주선 삼성SDI 사장이 이 회장과 일정을 함께했다는 것이다. 재계에 따르면 이 회장과 최 사장은 독일 등을 방문해 유럽 내 주요 완성차 업체 관계자들을 두루 만난 것으로 알려졌다.최 사장은 귀국길에 기자들과 만나 “유럽을 다녀왔으며, (벤츠 외에도) 여러 고객사를 만나고 왔다”고 밝혔다. 향후 추가 수주 가능성에 대해서는 “열심히 하겠다”며 말을 아꼈으나, 업계에서는 이 회장이 직접 전면에 나선 만큼 배터리 분야에서 유의미한 결과가 나올 것으로 기대하고 있다.​삼성SDI는 현재 BMW와 폭스바겐 등 유럽 내 다수 완성차 업체를 고객사로 확보하고 있다. 벤츠와는 현재 전기차 배터리 공급을 위한 논의를 진행 중이다.이 회장은 지난해 11월 방한한 올라 칼레니우스 벤츠 회장과도 전장 사업 협력을 논의하는 등 자동차 산업과의 연결고리를 꾸준히 강화해왔다.이에 따라 이번 출장에서는 삼성SDI의 벤츠향 배터리 공급을 위한 추가 논의가 이뤄졌을 것으로 예상된다.민나리 기자