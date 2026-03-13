류긍선 카카오모빌리티 대표, ‘피지컬 AI’ 기업 선언…기술 주권 확보할 것”

이미지 확대 류긍선 카카오모빌리티 대표

카카오모빌리티가 인공지능(AI)과 물리적 하드웨어를 결합한 ‘피지컬 AI’ 기술 기업으로의 도약을 선언했다. 자율주행과 로보틱스 등 실제 환경에서 작동하는 AI 역량을 내재화해 글로벌 시장에서 독보적인 기술 주권을 확보한다는 구상이다.카카오모빌리티는 13일 류긍선 대표가 전날 임직원에게 보낸 레터를 통해 ‘피지컬 AI 기반 미래 모빌리티 기업’이라는 비전을 공유했다고 밝혔다. 류 대표는 “일상의 모든 이동을 책임지는 기술 회사로 거듭나겠다”며, 글로벌 플레이어들과 대등하게 경쟁할 수 있는 기술 자생력을 강조했다.회사는 그동안 모빌리티 디지털 전환(DX)을 통해 축적한 데이터와 인프라를 핵심 경쟁력으로 꼽았다. AI 학습에 최적화된 이동 데이터와 실시간 지도 네트워크, 운영 표준화 역량 등을 바탕으로 기존 서비스와 미래 기술이 맞물리는 선순환 생태계를 구축한다는 전략이다.특히 소프트웨어부터 하드웨어 제어까지 아우르는 핵심 기술 내재화에 주력한다. 류 대표는 “핵심 역량과 주도권을 외부에만 의존하지 않고, 우리 환경에 최적화된 독보적인 기술 주권을 확보하겠다”고 강조했다. 이를 위해 ‘실증-운영-확산’으로 이어지는 실행형 기술 추진 체계를 강화하고 중장기 로드맵 재정비에 나선다.마지막으로 류 대표는 이번 변화가 전사적 과제임을 강조하며, 서비스 경쟁력 강화와 피지컬 AI로의 확장을 통해 대한민국을 대표하는 기술 회사로 자리매김하겠다는 목표를 제시했다.민나리 기자