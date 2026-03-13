글로벌 로봇청소기 시장, 중국 ‘싹쓸이’…로보락 점유율 1위

이미지 확대

중국 가전업체 로보락이 지난해 글로벌 가정용 청소 로봇 시장에서 출하량 기준 세계 1위를 기록했다. 시장 상위 5개 업체를 모두 중국 기업이 차지하면서 가전 분야의 주도권이 로보틱스 기술력을 앞세운 중국으로 급격히 쏠리고 있다는 분석이 나온다.13일 시장조사업체 IDC가 발표한 ‘2025년 전 세계 스마트 청소 로봇 보고서’에 따르면, 로보락은 지난해 로봇청소기와 잔디깎이 로봇 등을 포함한 부문에서 연간 출하량 580만대, 시장 점유율 17.7%로 1위에 올랐다. 로보락은 2023년 3분기 이후 로봇청소기 부문 글로벌 선두를 유지하고 있으며, 지난해 하반기에는 출하량 기준 점유율을 27%까지 끌어올렸다.시장 생태계의 중국 편중 현상은 더욱 심화되는 양상이다. 로보락에 이어 에코백스(14.3%), 드리미(10.5%), 샤오미(6.7%), 나르왈(5.3%)이 나란히 2~5위를 기록했다. 상위 5개사의 점유율 합계는 54.5%에 달한다. 반면 삼성전자와 LG전자는 상위권에 진입하지 못한 채 ‘기타 기업군(45.4%)’에 묶였다. 이들 기타 기업의 점유율 합계는 중국 업체들의 공세로 인해 전년 대비 4.3% 감소했다.지난해 전 세계 가정용 청소 로봇 출하량은 약 3,272만대로 전년 대비 20.1% 증가하며 가파른 성장세를 보였다. 특히 로봇청소기 제품군이 17.1% 성장하며 시장 전체를 견인했다. 로보락은 플래그십 모델인 ‘S10 맥스V 울트라’를 전면에 내세우는 한편, 한국 시장의 고질적 약점으로 꼽히던 애프터서비스(A/S) 시스템을 대폭 강화하며 안방 공략을 지속하고 있다.이에 맞서 국내 기업들도 AI 기능을 강화한 신제품으로 반격에 나서고 있다. 삼성전자는 지난달 한국 주거 환경에 최적화된 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’을 출시하며 시장 수성에 나섰으며, LG전자 또한 로보킹 시리즈의 후속 모델 출시를 앞두고 있다.민나리 기자