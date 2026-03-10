동강시스타 ‘왕사남’ 영월서 관광 프로모션

SM그룹 계열사 탑스텐 리조트

이달 말까지 ‘역사 인증 이벤트’

이미지 확대 1000만 영화로 등극한 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 특수를 누리고 있는 강원 영월군 탑스텐 리조트 동강시스타 전경.

SM그룹 제공

2026-03-10 23면

SM그룹 레저부문 계열사 탑스텐 리조트 동강시스타가 1000만 관객 돌풍을 일으킨 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배경이 된 강원 영월 지역 주요 관광지와 연계한 프로모션을 선보인다고 9일 밝혔다.영화의 흥행으로 최근 영월을 찾는 관광객이 늘면서 동강시스타 투숙율도 영화가 개봉한 지난달 4일 이후 이달 첫 주까지 전년 같은 기간보다 30% 가량 늘었다.이달 말까지 ‘역사 인증 이벤트’를 통해 동강리조트 투숙 고객이 장릉, 청령포 등 영월의 주요 관광지 입장권이나 영화 관람 티켓을 제시하면 리조트 내 식음시설에서 바비큐 1인분을 무료로 이용할 수 있다. 극 중 백성들이 유배지 인근에서 나는 식재료로 단종에게 상을 올리는 장면에서 착안한 ‘영월 반상 2인 패키지’도 다음 달까지 선보인다.허백윤 기자