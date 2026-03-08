LG유플러스·퓨리오사AI, 기업용 ‘소버린 AI 어플라이언스’ 개발 추진[MWC26]

이미지 확대 이상엽(왼쪽) LG유플러스 CTO(전무)와 백준호 퓨리오사AI 대표가 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26 현장에서 기념촬영을 하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스와 인공지능(AI) 반도체 스타트업 퓨리오사AI가 기업 내부에서 바로 사용할 수 있는 ‘소버린 AI 어플라이언스’ 개발에 나선다. 외부 클라우드로 데이터를 보내지 않고 기업 내부 인프라에서 AI를 활용할 수 있는 시스템으로 공공·국방·의료 등 보안이 중요한 분야를 겨냥한 사업이다.양사는 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26 현장에서 기자간담회를 열고 기업용 소버린 AI 어플라이언스 공동 개발 계획을 공개했다. 이 장비는 기업 내부 인프라(온프레미스) 환경에서 AI를 구동할 수 있는 일체형 시스템이다. 복잡한 서버 구축 없이 전원과 네트워크만 연결하면 바로 사용할 수 있는 ‘AI 장비’ 형태로 설계되는 것이 특징이다.LG유플러스는 기업용 AI 플랫폼과 LG AI연구원의 ‘엑사원(EXAONE) 4.0’ 모델을 기반으로 시스템 구조를 설계한다. 퓨리오사AI는 자사 신경망처리장치(NPU)를 활용해 AI 연산 성능을 높이고 전력 효율을 개선하는 역할을 맡는다.이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 현장 간담회에서 “소버린 AI 수요는 커지고 있지만 기업이 직접 AI 인프라를 구축하기에는 부담이 큰 것이 현실”이라며 “전원과 네트워크만 연결하면 바로 사용할 수 있는 어플라이언스 형태의 AI 시스템이 필요하다고 판단했다”고 말했다.퓨리오사AI는 이번 협력이 자사 AI 반도체 사업의 본격적인 상용화 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 백준호 퓨리오사AI 대표는 “자사 2세대 NPU ‘레니게이드’는 기술 검증(PoC) 단계를 넘어 상용화 단계에 들어섰다”며 “GPU 대비 전력 효율(전성비)과 비용 경쟁력 측면에서 의미 있는 성능을 확보했다”고 말했다.그는 특히 AI 산업에서 ‘추론(inference)’ 시장이 빠르게 확대될 것으로 전망했다. 백 대표는 “AI 애플리케이션이 확산되면서 학습보다 추론 수요가 훨씬 빠르게 증가하고 있다”며 “앞으로 데이터센터뿐 아니라 기업 내부 시스템에서도 추론 칩의 역할이 중요해질 것”이라고 설명했다.양사는 이번 협력을 시작으로 AI 데이터센터(AIDC) 기반 NPU 서비스(NPUaaS)와 로봇·설비 제어 등 ‘피지컬 AI’ 분야까지 협력을 확대할 계획이다.업계에서는 이번 협력이 국내 AI 생태계 구축 측면에서도 의미가 있다는 평가가 나온다. AI 모델, 플랫폼, 반도체를 각각 담당하는 기업들이 협력해 기업용 AI 인프라를 구축하는 사례이기 때문이다.백 대표는 “AI 모델과 플랫폼, 반도체 기술을 하나의 구조로 결합해 실제 산업 현장에서 사용할 수 있는 형태로 구현한다는 데 의미가 있다”며 “기업 내부 운영에 최적화된 AI 인프라 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.바르셀로나 민나리 기자