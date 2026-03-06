LG에너지솔루션, 캐나다 단독 공장 준공…북미 배터리 거점 구축

캐나다 최초 대규모 배터리 제조 시설

LG에너지솔루션이 5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 캐나다 생산 단독법인 ‘넥스트스타 에너지’ 공장에서 준공식을 개최했다고 6일 밝혔다.행사에는 더그 포드 온타리오주 수상, 멜라니 졸리 캐나다 연방 산업부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 등 양국 정부와 기업 관계자들이 참석했다.넥스트스타 에너지는 2022년 LG에너지솔루션과 스텔란티스의 합작으로 출범해 같은 해 공장 건설을 시작했다. 이후 LG에너지솔루션이 지분 100%를 확보해 단독 공장으로 운영한다.이 공장은 캐나다 최초이자 유일한 대규모 배터리 제조 시설이다. 북미 전기차 배터리와 에너지저장장치(ESS) 생산을 담당하는 핵심 거점으로 평가된다.공장 면적은 약 39만㎡ 규모로 전기차 배터리를 비롯해 인공지능(AI) 데이터센터와 전력망 등에 활용되는 ESS 배터리 등을 생산한다.지난해 11월 이미 셀 양산을 시작했으며, 현재까지 누적 100만개 이상의 배터리 셀을 생산하며 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 수요에 대응하고 있다.넥스트스타 에너지는 2022년 출범 이후 약 50억 캐나다달러(약 5조원) 이상이 투자됐으며, 현재 약 1300명을 직접 고용하고 있다. 향후 생산 확대에 따라 약 2500명 규모까지 고용을 늘릴 계획이다.넥스트스타 에너지가 위치한 윈저시는 과거 자동차 산업을 중심으로 성장한 캐나다 대표 공업 도시다. 북미 자동차 산업 중심지인 미국 디트로이트와 인접한 지리적 이점을 바탕으로 제조업이 크게 발달했다.최근에는 전기차와 배터리 등 미래 모빌리티 산업을 중심으로 산업 구조 전환을 추진하며 다시 성장 기회를 모색하고 있다. 넥스트스타 에너지 공장은 이러한 전환 과정에서 온타리오주 경제 성장과 캐나다 첨단 제조 생태계를 이끄는 핵심 거점으로 평가된다.넥스트스타 에너지 공장은 향후 한·캐나다 경제 협력의 상징적인 프로젝트로도 평가된다. 급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 양국 간 전략적 산업 협력을 강화하는 가교 역할을 할 수 있다는 기대가 나온다.졸리 장관은 “이번 첨단 배터리 제조 시설은 차세대 차량 생산을 지원하고 에너지 인프라를 강화하며, 파트너 및 동맹국이 필요로 하는 전략 기술 개발을 촉진하는 데 기여할 것”이라고 말했다.김 장관은 “캐나다는 한국이 가장 어려운 시기에 함께해준 오랜 친구”임을 강조하며 “과거 대한민국의 자유를 수호하고 우리 국민을 지키기 위해 파병한 지역 중 하나인 온타리오주에 양국 산업 협력의 상징이자 이정표인 넥스트스타 에너지 공장을 짓게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.김 CEO는 “LG에너지솔루션이 넥스트스타 에너지의 단독 경영을 결정한 것은 확고한 자신감에서 비롯된 선택이었다”며 “캐나다 최초이자 유일의 배터리 제조 시설로서 넥스트스타 에너지는 캐나다 전동화 미래를 이끄는 핵심 동력이 될 것”이라고 강조했다.김지예 기자