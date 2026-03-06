‘SK 투자’ 테라파워, 美 첫 상업용 SMR 승인… 차세대 원전 전환점 맞아

2026-03-06 B3면

SK이노베이션은 한국수력원자력과 투자한 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워가 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 상업용 첨단 원자력 발전소 건설을 승인받았다고 5일 밝혔다. NRC의 신규 상업용 원전 건설 허가는 10년 만이며, SMR의 건설 승인은 미국 내 최초다.테라파워는 이번 승인으로 미국 와이오밍주에서 상업용 SMR 플랜트 건설에 본격 착수한다. 2030년 가동을 목표로 개발을 추진하고, SK이노베이션·한수원과 글로벌 SMR 시장 진출도 본격화할 계획이다.NRC의 이번 건설 승인은 테라파워가 보유한 차세대 SMR 기술의 안전성과 기술적 완성도를 공식적으로 인정받았다는 의미가 있다. 과거 뉴스케일파워 등이 미국에서 초기 단계인 ‘SMR의 설계 승인’을 받은 적은 있지만, 최종 단계인 건설 승인은 테라파워가 처음이다. 이에 업계는 테라파워가 상업화 일정에서 앞서 갈 것으로 본다.테라파워는 빌 게이츠가 2008년 설립한 차세대 SMR 분야 선도 기업이다. 액체 나트륨 냉각 기술을 활용해 기존 원전에 비해 발전 효율과 안전성을 크게 높였다. 특히 에너지저장장치를 활용해 전력 수요에 따라 발전량을 유연하게 조절할 수 있다.SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 8월 공동으로 테라파워에 2억 5000만 달러를 투자해 2대 주주가 됐다. 2023년 3월에는 SK이노베이션과 한수원, 테라파워가 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 에너지·소재 분야에서 축적한 SK이노베이션의 경쟁력과 한수원의 원전 건설·운영 노하우를 결합한다는 취지다.김무환 SK이노베이션 에너지솔루션 사업단장은 “미국에서 최초로 4세대 SMR 건설이 승인된 것은 글로벌 에너지 산업의 역사적 전환점”이라며 “SK이노베이션은 한수원과 함께 테라파워와의 전략적 협력을 바탕으로 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설과 글로벌 SMR 공급망 확대에 나설 계획”이라고 말했다.하종훈 기자