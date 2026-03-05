LG유플러스, MWC서 ‘CTO 초이스’ 등 3관왕…AI 보안 역량 입증[MWC26]

이미지 확대 LG유플러스가 5일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026’에서 대상격인 ‘CTO 초이스’를 포함한 3개 부문을 동시에 수상했다. 사진은 GLOMO 어워드 3관왕을 달성한 LG유플러스 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습. 왼쪽부터 최윤호 AI사업그룹장, 장준영 마케팅그룹장, 이상엽 CTO, 김다림 마케팅커뮤니케이션 담당. LG유플러스 제공

LG유플러스는 5일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26 현장에서 열린 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026’ 3관왕에 올랐다. 수상 부문은 대상격인 ‘CTO 초이스’를 비롯해 ‘최고의 네트워크 보안 및 사기 방지’, ‘사회적 가치를 추구하는 마케팅’ 등이다.특히 모바일 기술 부문 최고 영예인 ‘CTO 초이스’는 전 세계 주요 통신사 최고기술책임자(CTO) 20여 명이 그해 가장 혁신적인 기술을 직접 선정하는 상이다. 글로벌 통신 전문가 그룹으로부터 ‘올해 최고의 기술’로 공인받았다는 점에서 의미가 크다.이번 수상의 핵심은 AI 기반 보안 기술인 ‘익시 가디언’이다. 익시 가디언은 AI 에이전트 ‘익시오’(ixi-O)에 세계 최초로 도입된 온디바이스 기반 실시간 변조 음성 탐지 기술 ‘안티 딥보이스’와 양자내성암호 기술 등을 아우른다. 이를 통해 보이스피싱과 개인정보 유출 위험을 실질적으로 낮춘 점이 높은 평가를 받았다.사회적 기여도를 평가하는 ‘사회적 가치를 추구하는 마케팅’ 부문 수상도 눈에 띈다. LG유플러스는 경찰청 및 국립과학수사연구원과 협력해 실제 범죄 데이터를 AI 보안 기능에 반영하고, 오프라인 매장에서 보이스피싱 예방 교육을 실시하는 등 기술과 실천을 결합한 활동으로 주목받았다.이상엽 LG유플러스 CTO(전무)는 “이번 수상은 LG유플러스의 AI 보안 기술력이 글로벌 무대에서 객관적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 보안 기술을 고도화해 통신 서비스의 신뢰를 높이고 고객 혁신을 이어가겠다”고 말했다.바르셀로나 민나리 기자