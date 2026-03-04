경제 기업·산업 [포토] 스마트공장·자동화산업전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/03/04/20260304800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-04 14:25 입력 2026-03-04 14:25 1/ 10 이미지 확대 4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 모델들이 현대글로비스 아틀라스와 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 참가자가 현대글로비스 아틀라스와 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 중국 휴머노이드 로봇4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 모델이 중국 휴머노이드 로봇 유니트리 G1과 교감을 나누고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 우리가 중국 휴머노이드 로봇4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 중국 휴머노이드 로봇 유니트리 G1(가운데)이 춤을 추고 있다. 왼쪽부터 애지봇 G2, G1, 레쥬 쿠아보4 프로. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 2026 스마트공장·자동화산업전이 열리고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 2026 스마트공장·자동화산업전이 열리고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 현대무벡스가 AMR(자율주행 모바일로봇) 퍼레이드를 시연하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 현대자동차그룹 로보틱스랩의 모베드 베이직 모델이 시연하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 2026 스마트공장?자동화산업전이 열리고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 이미지 확대 2026 스마트공장·자동화산업전4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장?자동화산업전에서 수직다관절로봇이 박스를 분류하고 있다. 2026.3.4 연합뉴스 4일 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 모델들이 현대글로비스 아틀라스와 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 스마트공장·자동화산업전이 열린 장소는? 코엑스 킨텍스