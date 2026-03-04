한화 “캐나다 잠수함, 깊은 관계의 출발”…김정관 장관도 캐나다행

제안서 제출 후 현지매체 인터뷰

2032년 첫 인도·AI 등 투자 강조

산업부 장관, 수주 지원 위해 출국

이미지 확대 한화오션 거제사업장 방문한 캐나다 국방조달 특임장관 지난달 2일 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관이 한화오션 거제사업장을 방문한 모습. 한화오션 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사업 규모가 최대 60조원에 달하는 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)’에 한국과 독일이 최종입찰서를 제출한 가운데, 한화오션이 캐나다 정부 측에 양국의 산업 협력 가능성을 재차 강조했다. 김정관 산업통상부 장관은 CPSP 수주 지원을 위해 오는 5일 출국한다.캐나다 일간지 캐내디언프레스는 3일(현지시간) 어성철 한화오션 사장과의 인터뷰를 통해 “한화오션과 한국 정부가 잠수함 계약을 캐나다와 한국 간 보다 깊은 산업적 관계의 출발점으로 규정했다”고 밝혔다.앞서 CPSP의 적격 후보로 오른 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 TKMS는 최종제안서 제출 마감일이었던 지난 2일 잠수함 인도계획과 수주와 연계된 투자계획을 캐나다 정부에 제출했다.어 사장은 인터뷰에서 캐나다와 산업적으로 강화된 관계에 대한 약속은 잠수함에 국한되지 않는다며 이번 계약은 “(양국 관계에) 중대한 촉진제가 될 것”이라고 밝혔다. 그는 이번 제안이 철강, 인공지능(AI), 우주 등 다양한 분야에 대한 투자를 포함할 것이며 2026년부터 2044년까지 연평균 2만 5000개의 일자리를 창출할 것이라고 강조했다.어 사장은 최종 제안서에서 2032년 첫 번째 잠수함을 인도하고 2035년까지 4척을 인도하겠다는 계획을 제시했으며 구체적인 금액은 공개하지 않았다고 매체는 전했다. 인도 시기는 독일이 제안한 시점인 2034년보다 약 2년 빠르다.어 사장은 “한화의 제안은 단순한 플랫폼 제안이 아니다”라며 “이는 명확하고 정확한 인도 계획과 세대에 걸친 산업 파트너십을 결합한 제안이며 캐나다 국방 산업 전략과 완전히 부합한다”고 강조했다.캐내디언프레스는 한화가 오타와 시내버스 정류장 등에서 대규모 디지털 광고 캠페인을 진행하는 점을 언급하며 잠수함 사업과 관련한 대중 광고는 이례적이라고 전했다.이 매체는 한국 컨소시엄의 경쟁업체인 TKMS 올리버 부르크하르트 CEO와의 인터뷰도 실었다. 부르크하르트 CEO는 캐나다 경제와 산업에 얼마만큼의 이익을 제공하느냐가 수주의 중요한 기준인 점과 관련해 “이러한 요구는 남쪽 이웃(미국)의 행동 때문”이라며 “입찰 기업에 압박이 되고 있다”고 밝혔다.또 캐나다가 한국과 독일 자동차 기업의 캐나다 내 제조 투자를 원하는 것에 대해서는 “자동차 생산이 없다면 캐나다에 도움이 되지 않는다고 단정하며 모든 것을 한 바구니에 담는 식으로 생각해선 안 된다”고 말했다.한편 김정관 산업통상부 장관은 CPSP 수주를 지원하기 위해 오는 5일 현지로 향한다. 아울러 LG에너지솔루션의 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장 준공식에도 참석할 예정이다.김지예 기자