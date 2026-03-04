굴착기 직접 조종하고 상금? 콘엑스포서 ‘경연’ 열렸다

HD건설기계 통합 후 첫 글로벌 전시회

‘굴착기로 공 넣기’ 이벤트 등 마련

이미지 확대 HD건설기계가 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 건설기계 전시회 '콘엑스포 2026'에서 오퍼레이터 챌린지를 개최한 모습. HD건설기계 제공

HD건설기계가 7일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 건설장비 전시회 ‘콘엑스포(CONEXPO) 2026’에서 ‘오퍼레이터 챌린지’를 연다고 4일 밝혔다. 이 이벤트는 미니 전기 굴착기 신제품(HX19E)으로 3개의 공을 정해진 홀에 빠르게 넣는 방식으로 매일 한 명의 우승자를 가려 상금 1000달러를 전달한다.HD건설기계는 관람객들이 미니 전기 굴착기가 구동되는 모습을 가까이에서 구경하고, 직접 제품의 성능을 체감할 수 있게 이번 이벤트를 마련했다고 설명했다.이벤트에 투입된 현대 미니 전기 굴착기 ‘HX19E’는 동급 최대 수준인 40kWh 배터리 탑재가 가능해 최대 10시간 이상 운용이 가능하다. 기존 내연기관 장비와 대등한 작업 성능을 구현하지만 소음과 배기가스 배출이 없다.글로벌 시장조사기관 마켓리서치퓨처에 따르면 미국 소형 전기 건설 장비 시장은 2025년 91억 6000만달러(13조원)에서 2035년 416억 4000만 달러(60조원)로 연평균 16.3% 성장할 전망이다.HD건설기계는 출범 후 첫 글로벌 전시회인 이번 콘엑스포에 참가해 현대와 디벨론 부스를 각각 운영하며 23~40t급에 차세대 신모델 9종을 북미 시장에 최초로 공개했다.김지예 기자