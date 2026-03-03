DL이앤씨, 슬립폼 신기술 특허… “양수발전 시장 공략”

양수발전 특화 슬립폼 공법 상용화 추진

최첨단 굴착 RBM 시공 실적도… “경쟁 우위 확보”

이미지 확대 부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 공사 현장에서 갠트리 크레인(문(門)모양의 대형 크레인) 아래로 수직터널 굴착이 완료된 모습. DL이앤씨 제공

DL이앤씨는 지하 100m 이상인 대심도 수직터널을 효율적으로 시공할 수 있는 ‘양수발전 특화 슬립폼’ 공법을 개발해 특허 출원하고 상용화를 추진하고 있다고 3일 밝혔다.슬립폼은 콘크리트를 부을 때 모양을 잡아주는 틀로, 기존에는 터널 안에서 유압잭을 이용해 슬립폼을 밀어 올렸지만 새로운 공법을 통해 와이어에 매달아 공중에 떠 있는 것처럼 설치한다.슬립폼을 기준으로 작업자의 동선을 상·하부로 분리하며 작업 공간이 하부에만 머무르지 않도록 해 기존에 상·하부 공간에서 순차적으로 진행하던 작업을 동시에 수행할 수 있게 됐다. DL이앤씨 측은 작업 효율성과 안전성을 높이며 작업 기간도 기존보다 20% 단축할 수 있다고 설명했다.양수발전소는 상·하부 댐과 이를 연결하는 수직터널, 댐의 물로 전력을 생산하는 지하발전소로 구성된다. 회사는 신재생에너지 확대로 양수발전소 발주가 늘어나는 만큼 관련 시공 역량도 강화할 계획이다.상부 댐의 물을 하부 댐으로 낙하시켜 전력을 생산하는 양수 발전의 특성상 수직터널의 높이가 수백m에 이른다. 수도권광역급행철도(GTX) 수직터널이 보통 50m 안팎인 점을 감안하면 기존 방식으로는 한계가 있고 최첨단 굴착 장비인 RBM이 필수로 여겨진다. 수십 개의 칼날이 장착된 헤드를 회전시켜 암반을 뚫는 대형 굴착 장비인 RBM을 통한 고난도 제어 기술도 국내 건설사 가운데 유일하게 최근 5년간 시공 실적을 보유하고 있다.DL이앤씨는 최근 부산 욕망산 120m 수직터널 굴착을 RBM 공법으로 마쳤고, 국내 최대 지하공간인 GTX-A 서울역 공사도 완수하는 등 양수발전소 공사에 필요한 지하공간 시공 노하우도 있다고 강조했다.박상신 DL이앤씨 대표는 “수직터널 공정을 위한 특화 기술력과 국내 최대 규모 도심 지하공간인 GTX-A 서울역 등 특수 지하공간 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 향후 양수발전 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.허백윤 기자