SKT, 글로벌 AI 파트너십 강화하며 인프라 설계자로 도약 선언[MWC26]

이미지 확대 정재헌 SK텔레콤 CEO가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 부대행사로 열린 AI DC 관련 컨퍼런스에서 기조 연설을 하고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤이 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 인공지능(AI) 시대 통신사의 새로운 비전을 선포하며 글로벌 협력 네트워크를 전방위로 확대했다. 정재헌 SK텔레콤 CEO는 “통신사 고유의 인프라와 운영 노하우가 AI 인프라 구축과 서비스 확산의 열쇠”라며 “통신사는 데이터를 빠르고 안전하게 전달하는 것을 넘어 AI 인프라의 설계자이자 주체가 되어야 한다”고 강조했다.이날 SK텔레콤은 ‘AI 전환기, 통신 인프라를 재설계하다’를 주제로 컨퍼런스를 열고 인프라와 독자 모델, 산업 서비스를 결합한 ‘소버린 AI 패키지’ 전략을 공개했다. 소버린 AI는 국가의 데이터 주권을 지키기 위해 자국 내에서 운영되는 인프라 위에 현지 문화를 이해하는 독자 모델을 구축하는 방식이다. SK텔레콤은 자체 개발한 AI 모델인 ‘에이닷엑스 케이원(A.X K1)’과 실제 산업 현장에서 검증된 서비스를 통합 제공해 국가별 AI 주권 수호와 비즈니스 혁신을 동시에 지원한다는 계획이다.글로벌 주요 통신사들과의 연대도 아시아와 중동, 유럽을 잇는 협력 벨트 형태로 구체화됐다. 정 CEO는 싱텔, 이앤(e＆), NTT 등 각국의 대표 통신사 경영진과 만나 대규모 전력과 고속 네트워크가 필요한 AI 데이터센터 구축에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 특히 유럽 최대 통신사인 오렌지 그룹과 사상 첫 CEO 회동을 가졌으며, 오랜 우방인 도이치텔레콤과는 AI 모델 구축 경험과 차세대 네트워크 기술력을 공유하며 동맹을 더욱 공고히 했다.이번 협업은 AI 데이터센터(DC)와 차세대 네트워크 등 핵심 영역에서 통신사 간의 효율적인 인프라 구축을 목표로 한다. 참석자들은 AI 인프라가 고성능 장비와 초고속 네트워크를 동시에 요구하는 만큼, 글로벌 공조를 통한 규모의 경제 확보가 필수적이라는 점에 공감했다. SK텔레콤은 자사의 네트워크 운영 경험에 글로벌 테크 기업들의 역량을 더해 전 세계 어디서나 믿고 사용할 수 있는 AI 생태계를 조성하는 데 주력할 방침이다.정 CEO는 기술력뿐만 아니라 인프라를 연결하고 설계하는 역량이 미래 경쟁력을 결정지을 것이라고 진단했다. 그는 “AI 시대 경쟁력은 기술뿐만 아니라 인프라를 어떻게 설계하고 연결하느냐에 달려 있다”며 “글로벌 통신사들과 함께 믿을 수 있는 AI 인프라와 서비스 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.바르셀로나 민나리 기자