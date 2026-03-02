SKT 정재헌 “1등이 독, 송두리째 바꾼다”… AI 대전환 선언

‘MWC26’ 첫날부터 광폭 행보

이미지 확대 정재헌 SK텔레콤 최고경영자가 1일(현지시간) MWC26이 열리는 스페인 바르셀로나에서 기자간담회를 개최하고 인공지능(AI) 인프라 재편 계획 등을 밝히고 있다.

SK텔레콤 제공

2026-03-03 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC26’이 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아에서 막을 올린 가운데 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 ‘1위에 안주했다’는 취지의 반성을 토대로 삼성전자, 미국 메타, 중국 샤오미 부스를 잇달아 방문해 이목을 집중시켰다. 통신 인프라를 근간으로 AI가 실생활에 구현될 차세대 ‘그릇’인 폼팩터(기기 형태) 시장을 선점하기 위해 누구와도 손을 잡을 수 있다는 의미로 읽힌다.정 CEO는 이날 오전 메타 비공개 부스를 찾아 고위 관계자들과 회동했고, AI를 결합한 스마트 글래스 등 차세대 웨어러블 기기를 살폈다. 이어 삼성전자 부스에서 노태문 사장과 만나 SK텔레콤의 지능형 네트워크와 삼성의 차세대 단말이 결합하는 실질적 협력 방안을 논의하며 ‘K-AI 연합군’의 전열을 가다듬었다. 이어 방문한 샤오미 부스에서는 중국 테크 굴기의 현주소를 점검했다.정 CEO의 이날 행보는 전날 바르셀로나 현지에서 열린 기자간담회 내용과 맥을 같이 한다. 정 CEO는 취임 123일의 소회를 ‘뼈아픈 반성’으로 시작하며 “1등이라는 자부심이 우리에겐 독이었다”고 밝혔다. 그는 40년간 성공에 안주했던 과거를 인정하고 “송두리째 바뀌지 않으면 생존을 장담할 수 없다”며 ‘AI 대전환’을 선언했다.위기 돌파의 해법으로 정 CEO가 꺼낸 카드는 인프라의 근간을 바꾸는 조 단위 규모의 투자다. 먼저 통신사의 심장부인 통합전산시스템과 네트워크 인프라를 AI 중심으로 재설계하는 ‘AI 비즈니스 시스템’을 향해 전면 개편을 추진한다. 통신사가 미리 짜놓은 요금제에 고객이 자신을 맞추는 기존 방식을 탈피하는 작업으로, AI가 개별 고객의 사용 습관을 실시간으로 분석해 최적의 요금과 서비스를 즉석에서 제안하는 ‘초개인화’ 환경을 구축하겠다는 취지다.전략적 승부수는 국토를 가로지르는 ‘1기가와트(GW) 규모의 초거대 AI 데이터센터(DC) 벨트’ 구축이다. 1기가와트는 원자력 발전소 1기의 발전 용량과 맞먹는 수준으로, 약 100만 가구가 동시에 사용할 수 있는 막대한 전력 규모다. 정 CEO는 아마존웹서비스(AWS)와 협력 중인 울산 인프라에 이어, 오픈AI와 손잡고 추진하는 서남권 데이터센터를 AI 벨트의 핵심 전략 기지로 꼽았다.AI 모델 전략은 규모 확장과 산업 특화라는 두 축으로 전개된다. 이번 MWC에서 시연된 519B(5190억개) 파라미터 규모의 독자 모델 ‘A.X K1’을 연내 1000B(1조개)급 이상으로 고도화해 ‘AI 주권’을 확보한다는 목표다. 미래 네트워크 인프라는 엔비디아와의 협력을 통해 다진다. 기지국 자체를 AI 연산이 가능한 인프라로 변모시키는 ‘AI-RAN’(무선접속망) 기술을 통해 자율주행차나 로봇 등 피지컬 AI가 실시간으로 소통하는 지능형 신경망을 선점할 계획이다. 이날 발표의 마지막 키워드는 옛 것을 바탕으로 새 것을 창조한다는 ‘법고창신(法顧創新)’이었다. 다만, 정 CEO는 이중 ‘옛 고(古)’를 ‘돌볼 고(顧)’로 바꾸는 변주를 주었다. 정 CEO는 “기업의 궁극적 목표는 영속”이라며 “기본에 충실하되 끊임없이 새롭게 바라보는 시각으로 혁신을 이어가겠다”고 강조했다.바르셀로나 민나리 기자