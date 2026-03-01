LG유플러스, 로봇·보안 기술 결합한 ‘사람 중심 AI’ 선보인다[MWC26]

이미지 확대 모바일월드콩그레스(MWC26)가 열리는 스페인 바르셀로나의 명소인 몬주익 통신 타워에서 LG유플러스 현지 전시 관계자들이 행사 개막을 알리고 있다. LG유플러스 제공

이미지 확대 모바일월드콩그레스(MWC26)가 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장 내 LG유플러스 전시관에서 LG유플러스 관계자들이 익시오를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG유플러스는 2일(현지시간)부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC26’에서 기술과 인간의 교감을 강조한 ‘사람 중심 AI’(Humanizing Every Connection) 비전을 공개한다. 이번 전시는 단순한 비서 기능을 넘어 로봇과 보안 기술이 결합한 AI의 실질적인 진화 모습을 보여주는 데 초점이 맞춰졌다.가장 눈에 띄는 대목은 AI 에이전트와 로봇의 결합이다. LG유플러스는 자사의 보이스 AI 기술을 로봇에 이식한 ‘피지컬 AI’를 전면에 내세웠다. 기존 AI가 화면 속에서 정보를 제공했다면, 이번에 선보이는 기술은 실생활 공간에서 기기가 스스로 움직이며 사용자의 맥락을 이해하고 행동하는 단계까지 나아갔다. 음성이라는 연결 고리가 로봇이라는 물리적 실체를 얻어 실질적인 가사나 업무를 돕는 미래상을 제시한 것이다.보안 부문에서도 독자적인 기술력을 강조했다. LG유플러스는 보안 브랜드 ‘익시 가디언 2.0’을 통해 암호화된 상태에서도 데이터를 분석할 수 있는 ‘동형암호’ 기술을 전시한다. 크립토랩과 협업해 개발한 이 기술은 데이터의 저장부터 사용까지 전 과정에서 개인정보 노출 위험을 차단한다. 이는 AI 기술이 고도화될수록 필연적으로 발생하는 보안 우려에 대해 통신사가 내놓은 구체적인 해법으로 풀이된다.기술 자립을 위한 인프라 구축 노력도 눈여겨볼 만하다. LG AI연구원, 퓨리오사AI와 함께 개발한 ‘소버린 AI 풀스텍’(Full-Stack) 솔루션은 국산 AI 칩과 인프라를 결합해, 복잡한 과정 없이 전원만 연결하면 즉시 현업에 AI를 도입할 수 있는 확장성을 갖췄다. 이와 함께 사람이 개입하지 않아도 AI가 스스로 장애에 대응하고 품질을 관리하는 ‘자율 운영 네트워크’ 기술을 통해 통신 본업의 지능화 수준도 한 단계 높였다.전시관 끝에는 관람객의 목소리를 실시간으로 분석해 풍경으로 투사하는 미디어아트를 배치해, 기술이 인간의 내면을 이해하는 따뜻한 매개체라는 철학을 시각화했다.장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “보이스 기반의 차별적 경험과 견고한 보안, 그리고 자율 운영 네트워크 기술을 결합해 통신 그 이상의 가치를 제공하는 AI 컴퍼니로 도약하겠다”고 밝혔다.민나리 기자