대우건설, 10년 만에 신입사원 해외 현장실무교육 재개

이미지 확대 이라크 침매터널 현장 전경.

대우건설 제공

대우건설은 신입사원을 대상으로 한 해외 현장실무교육(OJT) 프로그램을 10년 만에 재개했다고 27일 밝혔다.대우건설은 6주간의 입문·직무교육을 마친 올해 상반기 신입사원 42명을 국내외 현장에 배치해 3개월간 OJT를 진행한다고 소개했다.건축 사업 분야 신입사원들은 지난 23일 국내 전국 15개 현장에, 토목·플랜트·안전 분야 신입사원들은 25일 해외 현장 8곳에 배치됐다.토목사업 분야 신입사원은 싱가포르 도시철도 현장과 이라크 신항만 1단계 현장 및 침매터널 현장에 투입돼 대형 인프라 사업의 공정 관리와 시공 기술을 직접 경험하게 된다. 특히 침매터널 공사는 고난도 해상 토목 기술이 요구되는 분야다.플랜트사업 분야 신입사원은 나이지리아, 모잠비크, 투르크메니스탄 등 대규모 플랜트 현장에 배치돼 설계-구매-시공에 이르는 EPC 전 과정을 직접 체험하며 핵심 실무 역량을 축적하게 된다. 안전직 신입사원은 해외 대형 플랜트 사업이 진행 중인 나이지리아 현장에 배치해 글로벌 수준의 안전관리 체계를 현장에서 직접 경험하도록 할 계획이다.이번 해외 OJT는 단순한 현장 체험을 넘어 현지 프로젝트 매니저 및 선배 직원과의 멘토링, 협력사와의 협업, 다문화 이해 등을 포함한 종합 교육 프로그램으로 운영된다.하종훈 기자