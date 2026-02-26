‘21만전자’에 이재용 회장 주식재산만 ‘○○조원’…한달새 9조원 증가

이미지 확대 이재용 회장과 류진 회장 이재용 삼성전자 회장과 류진 한국경제인협회장이 4일 청와대에서 열린 ‘청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회’에서 대화하고 있다. 2026.2.4 연합뉴스

이미지 확대 코스피, 0.61% 상승 출발 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 37.17p(0.61%) 상승한 6121.03, 코스닥은 10.90p(0.94%) 상승한 1176.15에 거래를 시작했다. 2026.2.26/뉴스1

이미지 확대 지난달 19일 경기 용인 삼성전자 인재개발원에서 고 이건희 선대회장 3주기 추모 음악회가 열린 가운데 이재용(가운데) 삼성전자 회장과 홍라희(오른쪽) 전 리움미술관장, 이서현(왼쪽) 삼성복지재단 이사장이 입장하고 있다. 이부진 호텔신라 사장은 해외 출장 일정 탓에 참석하지 못했다. 삼성전자 제공

이미지 확대 이부진 한국방문의해위원회 위원장이 23일 인천국제공항 제1터미널에서 열린 ‘2025 환영주간’ 개막행사에서 인사말을 하고 있다. 2025.10.23 홍윤기 기자

이미지 확대 인사말하는 정의선 회장 정의선 현대차그룹 회장이 지난 24일 오후 경기도 남양주시 별내동 수도권119특수구조대에서 열린 현대차그룹 무인소방로봇 기증식에서 인사말하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스

이미지 확대 정주영·정몽구·정의선 3대 경영진, 글로벌 車산업 영향력 인물 선정 정몽구 현대차그룹 명예회장. 2025.8.18 현대차그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 주가가 21만원을 돌파하면서 ‘국내 주식부자 1위’ 이재용 삼성전자 회장의 주식재산도 빠른 속도로 늘어난 것으로 파악됐다.정몽구 현대차그룹 명예회장은 주식재산 10조원 클럽에 올라섰고, 정의선 회장 역시 10조원에 육박한 것으로 조사됐다.기업분석전문 한국CXO연구소는 이재용 회장의 주식 평가액이 전날(25일) 기준 38조 7738억원으로 평가됐다고 26일 밝혔다.앞으로 주식 평가액이 1조 2260억원 정도 증가하면 40조원 문턱도 넘어서게 된다.연구소에 따르면 이재용 회장은 삼성전자를 비롯해 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E＆A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 주식종목을 보유한 것으로 조사됐다.이 중 삼성전자 주식은 9741만 4196주를 갖고 있는데, 보통주 1주당 주가(종가) 20만 3500원으로 계산하면 삼성전자 주식 가치만으로 19조 8237억원이 된다.26일 오전 장중 삼성전자 주가가 21만원을 넘으면서 이재용 회장은 삼성전자 단일 종목으로만 20조원대 주식 평가액을 보유하게 됐다.이재용 회장의 삼성물산 주식 3568만 8797주는 12조 3840억원이 넘는 평가액을 기록했다. 삼성생명(5조 1363억원)과 삼성SDS(1조 2721억원)에서도 1조원 넘는 가치를 기록한 것으로 파악됐다.이재용 회장의 주식 평가액은 올해 1월 21일 처음으로 30조원대에 진입했는데, 한 달이 조금 지난 현재 38조원대로 급등했다. 삼성전자 주가 21만원으로 계산하면 39조원대다.이재용 회장의 합산 주식 평가액은 국내 상장사 시가총액(시총) 중 네이버(39조 3901억원)보다는 낮지만 하나금융지주(35조 690억원)와 비교하면 더 높다.또 30조원대 시총을 기록한 삼성SDI(34조 8935억원), 삼성전기(34조 7325억원), HD한국조선해양(33조 864억원), POSCO홀딩스(32조 8992억원) 종목의 시총보다 이재용 회장의 전체 주식 평가액이 더 큰 것으로 파악됐다.이재용 회장의 주식 평가액을 단일 종목이라고 보면 시총 23위 수준이다.이재용 회장을 포함해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장(17조 9336억원), 이부진 호텔신라 사장(16조 1991억원), 이서현 삼성물산 사장(13조 9079억원) 등 삼성가 4명의 전체 주식 재산도 86조 8146억원 수준으로 평가됐다. 삼성가 4명의 주식재산을 모두 합친 금액은 전 세계 주식부자 중 상위 30위 수준을 보였다.25일 종가 기준 정몽구 현대차 명예회장은 보유 주식 평가액이 10조 3024억원을 넘어서며 10조원 클럽에 이름을 올렸다.정몽구 명예회장은 현대차, 현대모비스, 현대제철 3개 종목에서 주식을 보유 중이다. 이 중 현대차 주식 평가액은 6조 5184억원 상당으로 계산됐다. 이어 현대모비스(3조 1827억원), 현대제철(6013억원) 순으로 주식 가치가 높았다.정의선 현대차 회장도 이달 25일 기준 국내 주식 종목에 대한 주식 평가액이 9조 9973억원으로 10조원에 근접한 것으로 나타났다. 정몽구 명예회장, 정의선 회장의 이달 25일 기준 합산 주식 평가액만 20조 2998억원으로 평가됐다. 올해 연초(1월 2일) 때만 해도 12조 4568억원 수준이었는데, 두 달 새 60% 이상 증가했다.이외 개인주주 중 주식재산 10조원 클럽에는 이달 25일 기준으로 서정진 셀트리온 회장(16조 7744억원)과 조정호 메리츠금융지주 회장(13조 492억원)도 이름을 올렸다.정의선 회장까지 주식재산 10조원 클럽에 입성하면 우리나라에서 주식재산 10조원 클럽에 가입한 주주는 올해 초 4명(이재용·홍라희·서정진·조정호)에서 8명으로 늘어난다.오일선 한국CXO연구소장은 “향후 이 회장을 포함한 삼성가 4명의 합산 주식 평가액이 100조원을 어느 시점에 넘어설 것인지도 새로운 관심사로 떠올랐다”고 말했다.신진호 기자