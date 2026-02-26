갤럭시 S26 예약하면 ‘용량 2배’ 업그레이드… 반값 보상 구독제도 눈길

이미지 확대

삼성전자가 차세대 인공지능(AI) 기능을 탑재한 ‘갤럭시 S26 시리즈’의 사전 판매를 27일부터 3월 5일까지 진행한다. 이번 시리즈는 울트라, 플러스, 일반 모델 등 3종으로 구성되었으며 공식 출시는 3월 11일이다.삼성전자는 사전 구매 고객에게 256GB 모델을 512GB로 업그레이드해 주는 ‘더블 스토리지’ 혜택을 제공하며 초기 수요 잡기에 나선다. 특히 울트라 1TB 모델은 512GB 구매 가격에 약 24만원만 추가하면 수령할 수 있도록 하여 실질적인 할인 혜택을 강화했다.올해 삼성전자의 핵심 전략은 ‘New 갤럭시 AI 구독클럽’을 통한 구매 문턱 낮추기다. 자급제 모델 구매 시 가입할 수 있는 이 프로그램은 1년 사용 후 단말기를 반납하면 최대 50%의 잔존가를 보장한다. 특히 사전 구매 혜택인 ‘더블 스토리지’가 적용된 고용량 단말기 가격을 기준으로 보상액을 산정하기 때문에, 사용자가 체감하는 실질 보상 비율은 약 60%까지 높아진다. 여기에 피싱이나 스미싱 등 사이버 금융범죄 피해 시 최대 300만 원까지 보상하는 안심 서비스를 추가해 AI 폰 사용자들의 보안 요구를 공략했다.SK텔레콤은 MZ세대의 취향을 저격하는 ‘경험 마케팅’에 집중한다. 사전 개통 고객 중 300명을 추첨해 춘천마라톤 참가권, 서울재즈페스티벌 티켓, 예약 대기만 수개월인 스타 셰프의 미식 체험권 등 이른바 ‘피케팅(피 터지는 예매)’이 필요한 오프라인 기회를 사은품으로 제공한다.실질적인 비용 혜택도 프리미엄급이다. 최고급 모델인 ‘갤럭시 S26 울트라’ 구매자가 기기 변경 프로그램인 ‘T나는 폰교체’에 가입할 경우, 2년간 지불해야 하는 이용료 전액을 면제해 준다. 이는 프리미엄 고객의 기기 교체 부담을 0원으로 낮추겠다는 강력한 의지로 풀이된다.KT는 실속 있는 기기값 할인과 체험형 혜택을 강조한다. 공식 온라인 몰인 KT닷컴에서는 선착순 고객을 대상으로 울트라 1TB 모델을 512GB 모델 가격에 판매하는 파격적인 이벤트를 진행한다. 사전 예약 기간에만 제공되는 삼성전자의 ‘더블 스토리지’ 혜택과 중복 적용될 경우, 실제 체감하는 기기값 할인 폭은 더욱 커진다.여기에 요금제와 연계된 ‘초이스’ 혜택도 강화했다. 갤럭시 S26 구매 고객이 특정 요금제를 선택하면 갤럭시 버즈4나 최신 삼성 가전을 할부금 없이 혹은 파격적인 할인가에 구독할 수 있다. 또한 광화문 온맞이 등 전국 8개 거점 매장에 마련된 ‘360도 포토부스’에서는 AI 기능을 직접 활용한 화보 제작 체험 기회도 제공한다.LG유플러스는 AI 활용도가 높은 헤비 유저를 겨냥한 전문 서비스에 주력한다. 국내 최초로 구글의 최신 AI 모델인 ‘제미나이 3’와 2TB의 대용량 클라우드 스토리지를 묶은 ‘구글 원 팩’ 요금제를 출시해 고사양 AI 기능을 제약 없이 쓸 수 있는 환경을 구축했다.구매 비용 절감을 위한 현금성 혜택도 눈에 띈다. 사전 예약 후 삼성카드로 결제하면 최대 10만원의 현금을 돌려주는 캐시백 이벤트를 진행하며, 통신사 중 유일하게 기기 반납 보상 기간을 최대 3년까지 설정할 수 있는 서비스를 도입해 장기 가입자의 선택권을 넓혔다.이번 갤럭시 S26 시리즈는 스스로 판단해 업무를 수행하는 ‘에이전트’ 기술과 촬영부터 편집까지 생성형 AI가 돕는 ‘인피니트 크리에이션’ 기능이 핵심이다. 특히 울트라 모델은 전작 대비 더 얇고 가벼운 디자인을 구현하면서도 카메라 퍼포먼스를 한층 끌어올렸다. 출고가는 일반 모델 125만 4000원부터 시작하며 울트라 모델은 179만 7400원부터 책정됐다. 삼성닷컴 전용 색상인 핑크 골드와 실버 쉐도우 모델도 함께 출시되어 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.민나리 기자