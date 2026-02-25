서천군, 장항국가생태산단 산업시설용지 28필지 분양

이미지 확대 서천 장항국가생태산단 전경. 군 제공

충남 서천군은 장항국가생태산업단지 2-2단계 조성사업 준공을 앞두고 산업시설용지 28필지를 분양한다고 25일 밝혔다.공급 용지는 서천군 장항읍 옥남리·옥북리 일원에 위치한 산업시설용지다. 청정 첨단 지식 기술, 수송 산업, 지역 친화 산업, 생명과학 산업 등 미래 전략 산업 분야 기업의 입주가 가능하다.입주 대상 업종은 △금속 가공 △전자·통신 장비 △의료·정밀 기기 △기계·장비 제조업 △연구 개발업 △자동차·운송 장비 △플라스틱·유리 제품 △식료품·종이 제품 △화학·화장품 제조업 등이다.일부 블록에는 전기자동차 제조업도 허용된다.분양가는 조성원가 이하 감정평가금액이 적용돼 3.3㎡(1평)당 평균 약 37만원 수준이다.군은 3년 무이자 분할 납부, 선납 시 할인 혜택 등 기업 친화적인 조건을 통해 다른 산단 대비 투자 부담을 크게 낮췄다.미분양 필지는 3월 26일부터 선착순 수의계약 방식으로 공급된다.군 관계자는 “장항국가생태산단은 국가산단으로서 우수한 입지 경쟁력과 친환경 산업 기반을 갖춘 핵심 성장 거점”이라며 “유망 중소기업과 유턴 기업이 대거 유입돼 지역 경제 활성화와 고용 창출에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.서천 이종익 기자