SKT, 6G 백서 발간… ‘AI 통신’ 청사진 제시

네트워크 스스로 상태 최적화

MWC에서 AI 기지국 등 전시

2026-02-24 B2면

SK텔레콤이 2030년 이후 상용화가 예상되는 차세대 통신 네트워크의 중장기 진화 전략을 담은 세 번째 6G 백서 ‘아테나(ATHENA)’를 23일 발간했다. 백서는 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 통신 인프라가 나아가야 할 방향과 기술적 요구사항을 구체화했다.SK텔레콤은 백서를 통해 6G 시대 네트워크의 핵심 비전으로 ‘AI 네이티브’를 제시했다. 이는 네트워크 스스로 상태를 인지하고 최적화하는 ‘네트워크를 위한 AI’와 대규모 AI 서비스가 원활하게 구동되도록 지원하는 ‘AI를 위한 네트워크’의 통합을 의미한다. 이와 함께 제로 트러스트 보안, 위성통신 연계 유비쿼터스 인프라, 개방형 생태계 등 6가지 진화 방향을 확립했다.미래 네트워크 구조인 아테나는 무선접속망부터 코어망, 데이터 플랫폼까지 전 영역에 AI와 클라우드 기술을 접목한다. 특히 무선망은 가상화 기술을 기반으로 자율 최적화되는 구조로 변모하며, 통신망에서 축적된 데이터는 AI 서비스 개발과 고객 맞춤형 서비스 제공의 핵심 자원으로 활용될 전망이다. SK텔레콤은 백서에 담긴 AI 기지국(AI-RAN), 온디바이스 AI 기반 안테나 최적화 기술 등을 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC26’에서 실물 전시할 계획이다.민나리 기자