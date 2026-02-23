LG전자, 글로벌 사우스 공략 가속도… “2030년까지 매출 2배”

작년 인도·사우디·브라질서 6.2조원

현지 인프라 늘리고 지역 특화 강화

LG전자가 인도 현지 가전 매장에서 판매 중인 '에센셜 시리즈'의 모습.

LG전자 제공

2026-02-23

LG전자가 인도, 사우디아라비아, 브라질 등 글로벌 사우스 시장 공략에 속도를 높인다.LG전자는 2030년까지 글로벌 사우스 지역의 매출액을 현재의 2배로 성장시킬 계획이라고 22일 밝혔다. 인도, 사우디아라비아, 브라질의 지난해 합산 매출액은 6조 2000억원으로 2023년 대비 20% 이상 늘었다.LG전자는 브라질 남부 파라나주에 2억 달러 이상을 투입해 대지면적 76만 7000㎡, 연면적 7만㎡ 규모의 신규 생산시설을 구축한다. 신공장은 프리미엄 제품 및 지역 적합형 제품을 생산한다. 여기에 북부 아마조나스주 마나우스에 위치한 기존 생산기지를 더하면 브라질 내 프리미엄 가전 및 부품 현지 생산 능력은 연간 720만대까지 늘어날 전망이다.인도 전용 세탁기는 수압이 낮은 지역에서도 안정적인 급수가 가능하도록 설계됐다. 세제가 잘 풀리지 않는 센물 전용 세척 기능도 탑재했다. 에어컨은 최대 55도까지 기온이 올라가는 혹독한 현지 여름 날씨에도 강력한 냉방을 제공하도록 설계됐다.사우디아라비아에서는 1995년 현지 최대 가전 유통회사인 샤커와 파트너십을 시작으로 30여년 동안 견고한 협력을 이어오고 있다. LG전자는 지난해 사우디아라비아 정부 주도의 개발 프로젝트에서 연이어 대규모 공급 업무협약을 체결했다. 스마트 시티 개발 프로젝트 가운데 하나인 ‘넷제로(Net Zero) AI 데이터 센터’에 냉각 솔루션을 공급하는 내용 등이 담겼다. LG전자 관계자는 “사업 인프라의 현지화와 지역 특화 기술 개발은 사업 기회 확보로 이어질 것”이라고 강조했다.장진복 기자