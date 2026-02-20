호반건설, 스타트업과 함께 AI 에이전트 만든다

중기부 ‘오픈이노베이션’에 선정

건설·관리 업무 연계한 모델 개발

2026-02-20 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 제안한 ‘인공지능(AI) 에이전트’ 개발·실증 사업이 정부가 추진하는 스타트업 협업 과제에 선정됐다. AI 에이전트는 업무 빅데이터를 활용해 업무 효율성과 생산성을 높일 수 있는 AI 플랫폼이다.중소벤처기업부는 19일 대기업이 제안한 ‘민관협력 오픈이노베이션’(전략과제 해결형) 협업에 참여할 스타트업 30곳을 20일부터 다음달 19일까지 모집한다고 밝혔다. 앞서 정부는 지난해 12월 대기업 등으로부터 개방형 혁신 수요 과제 131건을 접수·평가해 최종 30개 과제를 선정했다. 과제를 수행할 스타트업으로 뽑히면 1억 4000만원의 지원금과 컨설팅, 전문 교육을 받을 수 있다.호반건설은 ‘그룹 계열사·부서별 업무 특화 AI 에이전트 공동 개발 및 실증’이란 제목의 과제를 제안해 선정됐다. 앞으로 스타트업이 매칭되면 건설·개발·관리 전반의 업무 데이터를 연계한 AI 에이전트 개발에 나선다. 호반건설은 설계와 원가·현장 관리, 안전 관련 업무에서의 의사결정 지원 체계를 고도화할 수 있는 AI 플랫폼을 구상하고 있다. 아울러 사내 데이터베이스와 문서관리시스템 등을 연계해 업무 효율성과 생산성도 높일 계획이다.김재은 호반건설 오픈이노베이션팀장은 “기술 실증 이후 현장 적용과 그룹사 확산까지 전주기 실행을 주도해 실질적인 디지털 전환이라는 성과를 창출해 내겠다”고 밝혔다.호반건설은 민간 선별·추천형 협업에도 선정돼 매년 유망 기술과 기업을 발굴하기 위해 여는 ‘2026년 호반혁신기술공모전’에 대한 지원도 받는다. 기업과 창업 관계기관이 함께 스타트업을 지원하는 프로그램이다. 삼성전자와 현대자동차도 새롭게 참여한다.세종 김우진 기자