“역대 가장 손쉬운 창작 경험”…갤럭시 S26 카메라 AI 기능 탑재

AI로 촬영·편집·공유 기능 매끄럽게 연결

“누구나 영화같은 영상 콘텐츠 제작 가능”

이미지 확대 삼성전자 갤럭시 S26 카메라 혁신 예고 영상. 삼성전자 뉴스룸 제공

삼성전자가 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 공개를 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 카메라 혁신을 예고했다.삼성전자는 19일 뉴스룸을 통해 “역대 가장 밝은 갤럭시 카메라를 기반으로 촬영부터 편집까지 전 과정을 아우르는 카메라 기능을 혁신했다”고 설명했다.갤럭시 AI는 고급 창작 기능을 통합 제공해 촬영·편집·공유 기능을 매끄럽게 연결한다. 사용자는 애플리케이션(앱)을 전환하거나, 복잡한 편집 도구들을 찾을 필요 없이 자연스럽고 간편하게 창작 경험을 누릴 수 있다.이날 공개된 티저 영상에는 AI를 활용한 구체적인 창작 사례가 담겼다. 한입 베어 문 컵케이크의 빈 부분을 AI가 자연스럽게 채워 넣거나, 반려동물 사진을 다양한 표정과 자세의 스티커로 제작하는 영상이 담겼다.삼성전자 관계자는 “이제 누구나 영화 같은 영상 콘텐츠를 만들고, 밤하늘에서 별의 움직임을 담으며, 저조도 환경에서도 디테일이 풍부한 사진을 촬영할 수 있다”며 “자연스러운 멀티모달 입력을 통해 몇 마디 말 만으로도 손쉽게 결과물을 편집할 수 있다”고 설명했다.장진복 기자