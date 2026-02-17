전기차 라인 바꿔 ESS 만든다…‘캐즘’에 방향 트는 배터리 업계

잉여 전력 저장하는 ESS

재생에너지와 함께 급성장

국내 기업, ESS 본격 확대

이미지 확대 LG에너지솔루션 제공

이미지 확대 SK온 서산공장. SK온 제공

전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)이 장기화하면서 국내 배터리 업계가 사업의 중심축을 에너지저장장치(ESS)와 로봇으로 이동하고 있다. 재생 에너지 확대와 함께 커지는 ESS 시장을 공략하기 위해 생산라인을 전환하는 등 재편에 속도를 내고 있다 .17일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 업체들은 ESS와 휴머노이드 등으로 포트폴리오를 다각화하고 있다.ESS는 전력 생산이 많은 시간에 잉여 전력을 저장한 후 전력 소비가 높은 시간에 공급해 피크 수요에 대비하고 운영 안전성을 높이는 핵심 설비다. 인공지능(AI) 데이터센터와 재생에너지 확대에 맞물려 빠르게 성장 중이다. 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 ESS 연평균 성장률이 2024년부터 2035년까지 21.5%에 달할 것으로 전망했다.국내 배터리 3사는 기존 전기차 라인을 ESS용으로 전환하는 데 초점을 맞추고 있다. LG에너지솔루션은 올해 ESS 수주 목표를 사상 최대치를 기록했던 지난해(90GWh) 이상으로 제시하고, 생산 능력을 약 60GWh 수준으로 확대할 계획이다. 특히 미국 미시간 홀랜드 공장과 오하이오 합작공장의 전기차 라인을 ESS용으로 전환해 북미 수요에 대응한다는 구상이다.제2차 ESS 중앙계약시장 입찰에서 50% 이상의 물량을 확보한 SK온 역시 충남 서산공장을 활용해 하반기 중 ESS 배터리 생산라인을 구축한다. 미국 테네시 공장도 독자 운영 체제로 전환하면서 일부 생산라인을 ESS로 전환하기로 했다.삼성SDI는 스타플러스에너지의 미국 인디애나 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환하는 방안을 확정했다. 이 공장에서 올해 4분기부터 ESS용 LFP 배터리를 양산할 계획이다. 업계 관계자는 “신설보다는 ESS 사양에 맞춰 기존 라인을 바꾸는 게 시간과 비용에서 효율적”이라며 “올해 ESS로 반등의 계기를 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.김지예 기자