‘흑백요리사’ 대박났는데 백종원은 ‘비상’…더본코리아, 적자 전환

더본코리아, 지난해 영업손실 237억원 기록

“잇따른 논란에 이미지 타격…실적 회복세”

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표. 2025.9.3 더본코리아 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아는 백 대표가 심사위원으로 출연한 넷플릭스 ‘흑백요리사2’의 인기에도 지난해 적자를 기록했다.더본코리아는 지난해 연결 기준 영업손실 237억원을 기록하며 적자 전환했다고 지난 13일 공시했다. 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차 등의 브랜드를 운영하고 있다.더본코리아의 지난해 매출은 3612억원으로 전년 대비 1029억원 줄어들며 22.2% 감소했다. 영업이익은 전년 대비 597억원 줄어들며 237억원 영업손실로 적자 전환했다. 지난해 순손실은 134억원이다.더본코리아 측은 “지난해 외식 경기가 침체한 데다 회사를 둘러싼 잇따른 논란에 브랜드 이미지가 타격을 입은 영향으로 분석된다”고 밝혔다.더본코리아는 빽다방이 전체 매출의 40%를 차지하는 높은 의존도에도 ‘흑백요리사 시즌1’의 인기에 힘입어 2024년 11월 공모가 3만 4000원이라는 높은 가격으로 상장한 바 있다.그러나 이후 ‘빽햄’의 품질 논란부터 일부 제품의 원산지 거짓 표기 의혹, 원료 함량 문제 등으로 논란이 이어지자 지난해 5월 사과문을 내고 백 대표는 방송 활동을 중단했다.백 대표는 방송 중단 6개월 만에 MBC 새 예능 프로그램 ‘남극의 셰프’로 복귀했지만 시청률이 1%대에 머물며 고전했다. 이어 ‘흑백요리사 시즌2’를 통해 시청자들 앞에 모습을 드러냈지만 여론은 좋지 못했다.이런 논란 속 더본코리아 주가는 사상 최고의 불장에서도 꾸준히 하락해 지난 13일 2만 4000원으로 마감했다.더본코리아 관계자는 “지난해 수많은 악재가 이어지면서 대규모 상생지원금을 집행했지만, 내부적으로는 예상 범위 내 영업손실로 보고 있다”며 “실적 회복세를 보이고 있어 올해는 정상적인 실적 구조를 기대하고 있다”고 말했다.더본코리아는 올해 미주, 동남아, 유럽 등 해외 시장 진출을 확대해 사업 포트폴리오를 다각화하고 신규 성장 동력 확보에 속도를 낼 계획이다.윤예림 기자