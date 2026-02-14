무료 주차장부터 시장 길찾기까지 똑똑한 ‘지도 앱’ 활용법

티맵, 휴게소 화장실 혼잡도·무료 주차장 안내

14일 본격적인 설 연휴가 시작된 가운데 귀성길에 꼭 필요한 지도 앱의 다양한 활용법에 관심이 쏠리고 있다. 인공지능(AI)과 빅데이터로 진화한 지도 앱으로 교통 정체 피하기부터 장 보기까지 도움을 받을 수 있게 됐다.SK텔레콤과 티맵모빌리티는 2600만 명이 이용하는 티맵 이용자 데이터를 바탕으로 주요 고속도로 혼잡 시간대와 흐름을 예측했다. 연휴 중 가장 혼잡한 교통 흐름을 보일 것으로 예측된 때는 17일 귀경길로, 오전 7시부터 혼잡도가 서서히 증가하다 10시를 기점으로 정점에 달할 전망이다. 이후 20시까지 정체 흐름이 이어질 것으로 보인다.17일 오전 10시에 부산에서 출발해 서울로 이동할 경우 예상 소요 시간은 8시간 53분으로 평소 대비 2배 가까이 늘어난다. 이번 설 연휴 기간 티맵이 예측한 주요 구간별 소요 시간 중 최장 시간에 해당한다. 광주-서울 구간 역시 17일 12시 출발 기준 예상 소요시간이 6시간 45분으로 평소보다 2시간 30분 이상 더 걸릴 전망이다.서울에서 지방으로 이동하는 역귀경길도 17일이 가장 혼잡할 것으로 보인다. 17일 오전 서울에서 출발할 경우 부산까지 최장 7시간 이상, 광주까지는 약 5시간, 대전까지 약 3시간 30분이 소요되는 것으로 나타났다.티맵모빌리티에서는 연휴 기간 고속도로 휴게소 화장실 혼잡도 정보를 제공한다. 이용자가 휴게소 방문 전 혼잡 상황을 미리 확인할 수 있도록 하기 위해서다. 해당 서비스는 죽전휴게소(서울 방향), 하남드림휴게소(상·하행 통합), 여주휴게소(강릉·서창 방향)가 대상이다.또 ▲무료 개방 주차장 안내 ▲고속도로 통행료 면제 반영 ▲신규 개통 도로 정보 반영 ▲버스전용차로 운영 구간 현황 ▲임시 갓길 주행 허용 ▲복잡 교차로 이미지도 개선 등 운전자들의 쾌적한 귀성·귀경길을 위한 교통 정보를 제공한다.카카오맵에서는 서울·경기 지역 주요 농수산물 시장의 실내 지도를 확인할 수 있다. 실내 지도가 추가된 곳은 서울 가락몰(가락시장 내 소매권역), 경동시장, 약령시장, 동서·청과물시장과 경기도 구리농수산물시장 등 수도권 대표 대형 시장 10여 곳이다. 기존에 실내 지도 서비스를 제공하던 노량진수산시장, 망원시장, 속초관광수산시장 등 전국 전통시장 및 농수산물시장 60여 곳의 지도 역시 그대로 운영된다.농수산물 시장 실내지도 서비스는 명절을 맞아 시장을 찾는 이용자들이 복잡한 내부에서 길을 헤매지 않고, 원하는 상점과 편의시설을 빠르게 찾을 수 있도록 돕기 위해 진행됐다. 이용자들은 카카오맵 모바일 앱에서 해당 시장을 검색하면 층별 상세 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 각 점포의 위치와 승강기, 에스컬레이터, 화장실 등 각종 편의시설 위치를 실제 도면 그대로 구현됐다.네이버와 카카오T에선 설 연휴 여행객들을 위해 김포·김해·제주공항 탑승 소요 시간과 터미널 혼잡도를 실시간으로 확인할 수 있다. 티맵 내비게이션은 김포·김해·제주·대구·청주·광주 등 6개 공항 주차장 혼잡 상황을 음성으로 안내한다.곽소영 기자