카카오, ‘AI 루키 캠프’ 1기 성료…“스스로 문제 정의하는 인재로”

카카오가 비수도권 청소년의 교육 기회를 확대하고 AI 시대를 이끌 미래 인재를 양성하기 위해 마련한 ‘카카오 AI 루키 캠프’ 1기 과정을 성공적으로 마쳤다.

카카오는 지난 12일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 ‘카카오 AI 루키 캠프’ 1기 수료식을 진행했다고 13일 밝혔다. 전국 비수도권 중학생 100명이 참여한 이번 캠프는 지난 4일부터 12일까지 총 2회차에 걸쳐 각 3박 4일간의 합숙형 교육으로 진행됐다.수료식에 참석한 정신아 카카오 대표는 우수 프로젝트 상위 3개 팀을 직접 시상하고, 학생들과 소통하며 격려의 메시지를 전했다. 정 대표는 “AI 시대에 중요한 것은 기술의 속도가 아니라, 그 기술을 통해 어떤 삶을 선택하느냐는 것”이라며 “이번 캠프가 세상의 문제를 스스로 정의하고 해결해 보려는 삶의 전환점이 되었길 바란다”고 강조했다.이번 캠프는 청소년들이 기술 원리를 깊이 이해하고 사회 문제를 주도적으로 해결하는 ‘책임 있는 AI 인재’로 성장하도록 돕기 위해 기획됐다. 교육 과정은 이론 학습과 실습을 비롯해 문제 정의, 프로젝트 개발, 진로 비저닝, 성과 공유 등 5개 영역으로 운영됐다. 학생들은 피지컬 컴퓨팅과 백엔드 서버 구축, AI 기반 웹 개발 등 핵심 기술을 직접 다루며 협업 역량을 키웠다.특히 학생들은 ‘미래의 카카오 주니어 인턴’이라는 설정 아래 교육혁신, 신뢰·안전 등 5개 사회 문제 해결 프로젝트를 수행했다. 대상을 차지한 ‘메카’(MECA)팀은 야간 운행이 잦은 택배 기사들의 사고 예방을 위한 ‘졸음운전 조기 방지 시스템’을 선보여 눈길을 끌었다. AI 안면 인식 기술로 운전자의 상태를 분석해 알림을 제공하고 차량 정차 제어 방안까지 제안해 기술적 완성도와 사회적 가치 모두 높은 평가를 받았다.각 회차 마지막 날 열린 성과 공유회에는 학부모와 현직 카카오 크루들이 참여해 학생들의 결과물을 직접 확인하고 피드백을 건넸다. 캠프에 참가한 조형욱 학생(전남 광양용강중 2학년)은 “전문가들의 조언을 통해 진로를 구체적으로 고민해 볼 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 전했다.카카오는 이번 겨울 캠프의 성과를 바탕으로 오는 여름 ‘카카오 AI 루키 캠프’ 2기를 개최하는 등 미래 기술 인재 양성을 위한 행보를 지속할 계획이다.민나리 기자