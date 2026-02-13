SK온의 대반전… 1조 ESS 정부 2차 입찰서 50% 수주

2026-02-13 B3면

1조원대 규모의 제2차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장에서 SK온이 예상을 깨고 물량의 50% 이상을 수주하는 데 성공했다. 국산 소재를 활용하고 국내에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산하기로 하는 등 산업 기여도를 높인 게 적중했다는 분석이다.기후에너지환경부와 전력거래소는 제2차 ESS 중앙계약시장 우선협상 대상자로 전남 6곳과 제주 1곳 등 총 7개 사업지를 선정했다고 12일 밝혔다.ESS는 전력 생산이 많은 시간에 잉여 전력을 저장한 후 전력 소비가 높은 시간에 공급해 피크 수요에 대비하고 운영 안전성을 높이는 핵심 설비다. 이번 제2차 시장은 2027년까지 육지와 제주에 각각 525㎿, 40㎿ 규모의 ESS를 구축하는 사업이다.SK온은 총 7개 사업지 중 3곳에 배터리를 공급한다. 물량으로는 총 565㎿ 가운데 284㎿(50.3%)를 차지한다. 지난해 1차 입찰에서는 한 곳도 수주하지 못했지만 2차에서 압승을 거뒀다.1차 입찰에서 76%를 싹쓸이한 삼성SDI는 3건 202㎿(35.7%)의 물량을 확보했다. LG에너지솔루션은 1차에서 24% 수주로 고전한 데 이어 이번에도 14%(79㎿)의 점유율을 얻는 데 그쳤다.SK온의 선전은 핵심 평가 요소인 ‘산업·경제 기여도’에서 우위를 확보했기 때문으로 분석된다. SK온은 2차 입찰에 참여하며 국내 서산 2공장 라인 일부를 전환해 올 하반기 중 3GWh 규모의 ESS용 LFP 배터리 생산 라인을 구축하겠다고 발표했다.﻿ ‘화재 및 설비 안전성 평가’에서도 경쟁력을 확보했다는 평가다. SK온 관계자는 “업계 최초로 이상 징후를 조기 감지하는 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기반 진단 기술을 도입했다”며 “화재 안정성에서도 인정받은 것으로 보인다”고 했다. 기후부와 전력거래소는 올해 중 제3차 중앙계약시장을 추가 개설할 계획이다.서울 김지예·세종 김중래 기자