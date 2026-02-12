“설 연휴, 통신 혜택 챙기세요”…로밍 데이터 2배·안마의자 경품 풍성

이미지 확대 SK텔레콤 제공

2026년 설 연휴를 맞아 국내 이동통신 3사가 풍성한 할인 혜택과 경품을 내세운 명절 마케팅에 나선다. AI를 활용한 맞춤형 상품 추천부터 영화 쿠폰 증정, 해외 여행객을 위한 로밍 혜택까지 가족 단위 고객을 겨냥한 서비스가 대거 마련됐다.SK텔레콤은 AI 큐레이션 커머스인 ‘티딜(T deal)’을 통해 오는 18일까지 ‘설맞이 BIG 딜’ 특별 기획전을 운영한다. 이번 기획전에서는 한우 세트, 과일, 화장품 등 명절 인기 선물을 특가로 선보이며 전 상품 무료 배송 혜택을 제공한다. 특히 다이슨 에어랩 등 인기 가전을 합리적인 가격에 구성한 단독 패키지를 선보이며, 응모 고객을 대상으로 LG 스탠바이미와 버버리 머플러 등 총 500만원 상당의 경품을 증정하는 ‘T 래플’ 이벤트도 병행한다.SK브로드밴드는 B tv 고객을 위해 연휴 기간 고화질 최신 콘텐츠를 부담 없이 즐길 수 있는 프로모션을 시행한다. 12일부터 22일까지 유료 VOD 구매 시 사용할 수 있는 ‘매일 리필 쿠폰팩’을 증정하며, 결제 금액에 따라 최대 20% 할인 혜택을 매일 제공한다. 또한 최신 영화 구매 시 100% 할인권을 추가로 증정하는 ‘1+1 이벤트’와 함께 시청 패턴에 맞춘 AI 큐레이션 기능을 강화해 연휴 기간 고객 편의를 높일 계획이다.KT는 가족 혜택 서비스 앱인 ‘KT 패밀리박스’의 기능을 확대하고 설맞이 제휴 할인 및 이벤트를 운영한다. 가족 구성원의 멤버십 등급과 VIP 혜택 현황을 한눈에 확인할 수 있는 공유 기능을 추가했으며, 풀무원·오뚜기 등 명절 수요가 높은 식품 브랜드와 청소연구소 등 생활 서비스 쿠폰팩을 제공한다. 제휴 쿠폰 사용 고객에게는 삼성 AI 공기청정기 당첨 기회를 부여하고, 퀴즈 이벤트 정답자에게는 상품권을 증정하는 등 참여형 혜택을 강화했다.지니 TV에서는 13일부터 22일까지 최신 영화 20편을 편성한 특집관을 운영한다. 특집관 이용 고객 중 추첨을 통해 안마의자, 호텔 숙박권, 정관장 등으로 구성된 ‘설날 효도 패키지’를 2026명에게 증정한다. 또한 영유아 자녀를 둔 가정을 위해 ‘키즈랜드’에서 인기 애니메이션 1500여 편을 무료로 공개하며, 신규 가입 고객을 대상으로 백화점 상품권과 완구 등을 제공하는 추첨 이벤트도 함께 진행한다.LG유플러스는 명절을 맞아 해외로 떠나는 여행객을 위한 로밍 프로모션과 안부 인사를 지원하는 통신 혜택을 선보인다. 이달 28일까지 4만 4000원 이상의 로밍패스를 신청하는 고객에게 데이터를 2배로 증정하고, 대한항공 기내 와이파이 이용권을 제공한다. 특히 로밍 데이터는 본인 포함 최대 5명까지 나눠 쓸 수 있어 가족 여행객의 비용 부담을 낮췄으며, 대한항공카드 결제 시 최대 15만원의 캐시백 혜택도 받을 수 있다.또한 설 연휴인 14일부터 18일까지는 전 고객을 대상으로 국내 영상통화 무료 혜택을 제공한다. 알뜰폰 가입자도 혜택 대상에 포함되며, 가족 및 지인에게 부담 없이 안부 인사를 전할 수 있도록 지원한다. 이 밖에도 연휴 기간 트래픽 급증에 대비해 24시간 종합상황실을 운영하고 중요 거점에 현장 요원을 배치하는 등 특별 소통 대책을 수립해 안정적인 통신 품질 유지에 만전을 기할 계획이다.민나리 기자