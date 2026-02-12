SM그룹-삼성물산 스마트 주거 서비스 ‘맞손’…신축단지에 ‘홈닉’ 적용

11일 전략적 파트너십 체결…기술 교류 협력

경남아너스빌·우방아이유쉘 신축 단지에 적용

이미지 확대 임동복(왼쪽) SM그룹 건설부문장(사장)과 이주용 삼성물산 건설부문 DxP사업부장(부사장)이 지난 11일 서울 서대문구 SM그룹 신촌사옥에서 홈플랫폼 ‘홈닉’을 통한 스마트 주거 서비스 기술교류 협력을 위한 양해각서를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. SM그룹 제공

SM그룹 임동복 건설부문장(사장, 왼쪽 세 번째)과 삼성물산 건설부문 이주용 DxP사업부장(부사장, 오른쪽 세 번째)이 지난 11일 서울 서대문구 SM그룹 신촌사옥에서 홈플랫폼 '홈닉(Homeniq)'을 통한 스마트 주거 서비스 기술교류 협력을 위한 양해각서를 체결한 뒤 양 사 주요 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

SM그룹 건설부문은 삼성물산 건설부문과 홈플랫폼 ‘홈닉’을 통해 스마트 주거 서비스 제공 및 기술교류 협력을 위한 양해각서를 체결했다고 12일 밝혔다.SM그룹은 전날 서울 서대문구 신촌사옥에서 임동복 SM그룹 건설부문장(사장)을 비롯해 경남기업 이기동 대표이사, 삼성물산 건설부문 이주용 DxP사업부장(부사장), 지소영 H＆B플랫폼사업팀장, 권용덕 홈닉 사업그룹장 등이 참석한 가운데 양해각서 체결식을 열었다.삼성물산이 2023년 8월 첫선을 보인 홈닉은 전용 앱을 통해 스마트 주거 서비스를 통합 제공하는 올인원 홈플랫폼이다. 브랜드와 관계없이 가전과 사물인터넷(IoT) 기기들을 제어할 수 있고 관리비 납부와 주차 등록, 커뮤니티 시설 예약 등 입주민 편의를 위한 기능도 두루 갖췄다.이번 협약으로 SM그룹 건설부문이 조성하는 경남아너스빌과 우방아이유쉘 신축단지에 홈닉 서비스가 제공될 예정이다. 두 회사는 또 인공지능(AI) 주차 서비스, 층간소음 저감 등 폭넓은 분야에서 스마트 주거 관련 기술 교류도 해나가기로 했다.임동복 SM그룹 건설부문장은 “이번 전략적 파트너십을 계기로 스마트 주거 서비스의 차별화를 실현하고 고객들께 미래가치에 부합하는 주거환경을 제공해 나갈 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”며 “올해 수립한 ‘끊임없는 혁신과 변함없는 신뢰’라는 경영방침에 걸맞게 앞으로 이어질 기술협력에서도 업계를 선도하는 새로운 가치가 창출되도록 적극 임하겠다”고 밝혔다.이주용 삼성물산 건설부문 DxP사업부장은 “앞서 다른 건설사들과의 협업으로 우수성이 검증된 홈닉 서비스를 SM그룹의 고객들께도 충실히 제공하겠다”며 “이번 협력이 홈플랫폼 서비스의 생태계 확장에 일조할 수 있길 기대한다”고 말했다.허백윤 기자