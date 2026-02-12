중부발전, 재생에너지 개발 사업 강화

신안우이해상풍력에 961억 출자

2040년 무탄소 발전 비중 60%로

한국중부발전이 신안우이해상풍력 사업에 961억원을 출자했다. 석탄화력발전 운용사를 넘어 재생에너지 개발사로 입지를 강화하려는 움직임이다.중부발전은 전남 신안군 우이도 남측 신안우이해상풍력에 961억원을 출자해 주식 9610만주를 취득했다고 11일 밝혔다. 단지 준공 이후 해상풍력 운영 및 보조 설비 관리 지원 용역을 담당할 계획이다.신안우이해상풍력은 390㎿ 규모로, 오는 2029년 2월 상업 운전을 목표로 4월 착공을 앞두고 있다. 준공 시 4인 가구 기준 약 29만 가구에 전력을 공급할 수 있다. 중부발전과 함께 한화오션, SK이터닉스, 현대건설 등이 전략적 투자자로 참여한다.중부발전은 지난해 한림 해상풍력(100㎿) 준공에 이어 재생에너지 분야를 강화하고 있다. 2040년까지 무탄소 에너지 발전 비중을 60%로 늘리고, 온실가스 감축률 70%를 달성한다는 계획이다.이영조 중부발전 사장은 “이번 사업은 국내 최초로 15㎿급 대형 풍력 터빈이 운영되는 프로젝트”라며 “국내 금융 및 설계·조달·시공업체 등을 활용해 추진되는 사업인 만큼, 공기업으로서 국내 풍력 산업 생태계 활성화에 기여하도록 노력하겠다”고 밝혔다.세종 김중래 기자