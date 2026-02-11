삼성 ‘구조 혁신’ SK ‘극한 효율’… 1조 달러 AI 시장 승부수

세미콘 코리아서 AI 반도체 전략

글로벌 인공지능(AI) 투자가 내년에 사상 처음으로 1조 달러(약 1450조원)를 돌파할 것이라는 전망이 나온 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 ‘구조 혁신’과 ‘극한 효율’이라는 서로 다른 전략으로 맞붙었다.송재혁 삼성전자 DS부문 최고기술책임자(CTO) 사장은 11일 서울 코엑스에서 개막한 ‘세미콘 코리아 2026’에서 “HBM4 기술에 있어서는 (우리가) 사실상 최고라는 평가를 받았다”고 밝혔다. 그는 삼성 전략의 핵심으로 메모리, 파운드리, 첨단 패키징을 아우르는 ‘턴키’(일괄 공급) 역량을 꼽으며 “특별하고 강력한 삼성 반도체만의 시너지를 보여 줄 계획”이라고 강조했다. 세계 최고의 기술력으로 대응했던 삼성의 ‘원래 모습’을 보여 주겠다는 선언이다.이런 맥락에서 삼성전자는 이번 행사에서 맞춤형 메모리 ‘cHBM’(커스텀 HBM)을 강조했다. 지금까지 HBM이 데이터를 본사(그래픽처리장치·GPU)로 나르는 단순한 ‘물류 창고’였다면, cHBM은 창고 안에 아예 간이 공장을 차리는 격이다. 메모리 스스로 기초적인 계산을 처리해 데이터 왕복 횟수를 획기적으로 줄였다. AI 시대의 최대 난제인 정체 현상과 전력 소모를 한 번에 해결하는 ‘발상의 전환’이다.여기에 반도체를 쌓고 연결하는 방식에서도 파격을 선보였다. 칩 사이를 연결하던 금속 구슬(범프)을 없애고 직접 붙여 열 방출 효율을 높이는 기술(HCB·하이브리드 코퍼 본딩)이나 중간 기판 없이 연산 칩 위에 메모리를 수직으로 꽂아 전송 속도를 극대화한 기술(zHBM)이 대표적이다. 설계부터 패키징까지 직접 수행하는 전략으로, 단순히 부품을 파는 제조사를 넘어 고객의 시스템 설계 단계부터 관여하는 ‘아키텍트’로서 판을 흔들겠다는 계산이다. 이날 로이터 통신 등은 삼성전자가 중국 바이트댄스와 AI 칩 위탁생산 및 메모리 공급 협상에 나섰다고 보도했는데, 이 역시 파운드리와 메모리를 묶어 제공하는 삼성의 ‘원스톱 솔루션’이 위력을 보인 사례로 보인다.시장의 선두인 SK하이닉스는 화려한 청사진 대신 ‘실리’와 ‘현장 최적화’로 응수했다. 이성훈 SK하이닉스 부사장은 차세대 낸드 공정인 ‘AIP’(All-In-Plug) 기술을 소개하며 “300단 이상의 초고층 제조 시 세 번 뚫어야 했던 구멍을 단 한 번에 끝내 비용을 획기적으로 낮추는 것이 핵심”이라고 강조했다. HBM에서 검증된 노하우를 낸드까지 이식해 원가 경쟁력을 확보하고 수익성을 지키겠다는 ‘굳히기’ 전략이다.이날 기조연설에 나선 엔비디아 역시 ‘AI 팩토리’를 화두로 던지며 반도체 설계와 제조 전반의 디지털 전환을 주문했다. 티머시 코스타 엔비디아 총괄은 피지컬 AI와 GPU 가속 워크플로를 활용해 설계 주기를 단축하면서도 수율을 높이는 ‘스마트 제조’의 확산을 강조했다.차세대 기술 생태계에서 우군을 확보하려는 경영진의 행보도 이어졌다. 이날 오후 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략담당 사장 등 주요 경영진은 엑셀리스(Axcelis), TEL 등 주요 협력사 부스를 직접 찾아 투자와 협력을 당부했다. 기조연설을 마친 송 사장 역시 협력사들과 기술 협업 강화 방안을 논의하며 초격차를 위한 ‘생태계 다지기’에 힘을 실었다.올해 역대 최대 규모로 개최된 세미콘 코리아 2026은 13일까지 진행된다.민나리 기자