AI로 CCTV 분석하니 관제사는 위기 집중…AI가 바꾼 ‘스마트 관제’ 시대

에스원 수원 관제센터 현장 가보니

AI가 선제적으로 CCTV 분석해 신호 선별

관제사는 ‘진짜 위기상황’에만 집중 가능

AI가 출동요원처럼 원격 경고 방송 내기도

이미지 확대 에스원 수원 관제센터에서 관제사가 관제 신호를 받고 대응하는 모습.

에스원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“에스원입니다. 이상 신호가 들어와서 전화드렸습니다.”10일 경기 수원에 위치한 에스원 관제센터에선 20여명의 관제사가 모니터를 통해 올라오는 관제 신호를 보고 현장 요원과 소통하느라 분주했다.이전까지 모든 관제 신호를 일일이 사람이 확인해야 했다면, 현재는 인공지능(AI)이 결합된 SVMS(스마트 비디오 관리 시스템)가 먼저 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 뒤 침입·난동·화재 등 17개 유형의 실제 이상 상황을 판별해 관제사에게 전달한다. SVMS가 월 250만 건에 달하는 관제 신호의 78%를 선별하면서 관제사는 실제 위급상황에만 집중할 수 있게 됐다.최근 24시간 심야 매장이나 무인 매장이 확산하면서 관제 산업에서 AI의 활용이 승부수가 됐다. 에스원의 ‘AI 에이전트’는 CCTV 녹화와 분석을 동시에 할 수 있는 프로그램이다. 서정배 에스원 상품기획그룹장이 AI 에이전트에 “검은색 셔츠를 입고 휴대전화를 든 사람을 찾아달라”고 자연어로 입력하자 AI 에이전트는 실시간 CCTV 영상을 분석해 명령과 동일한 장면의 영상을 찾아냈다. 서 그룹장은 “AI 에이전트는 숙련된 관제사의 판단 과정을 보조하는 역할”이라고 설명했다.무인매장 전용 솔루션인 ‘안심24’는 현장 출동요원의 역할을 대신한다. CCTV를 통해 사용자 간 멱살을 잡거나 비명을 지르는 등의 이상 행동이 감지되면 안심24를 통해 관제센터와 연동되고, “경찰에 신고됐으니 즉시 퇴거하라”는 원격 경고 방송이 송출된다.곽소영 기자