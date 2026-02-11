삼성전자 송재혁 CTO “HBM4 기술력, 세계 최고…고객사 피드백 매우 만족”

‘세미콘코리아 2026’ 기조연설 전 취재진과 만나

송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO) 사장이 11일 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 성능에 대해 “세계에서 가장 좋은 기술력으로 대응했던 삼성의 원래 모습을 보여주는 것”이라고 밝혔다.송 사장은 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘세미콘코리아 2026’의 기조연설 발표 전 취재진과 만나 HBM4 성능과 차별점에 대해 이렇게 말하며 자신감을 드러냈다.그는 “삼성은 메모리와 파운드리, 패키지를 다 갖고 있다는 점에서 지금 인공지능(AI)이 요구하는 제품을 만드는 데 가장 좋은 환경을 갖고 있으며, 그것이 적합하게 시너지를 내고 있는 것”이라고 강조했다. 이어 HBM4에 대한 고객사의 피드백에 대해서는 “매우 만족스럽다”고 전했다.송 사장은 메모리 공급 수급 전망에 대해서는 “이전의 PC나 모바일과는 다른 성격을 가지고 있다”며 “아직까지는 올해와 내년 수요가 강한 것 같다”고 전망했다.그는 “HBM4는 사실상 기술에 있어서는 최고”라며 “차세대 HBM4E, HBM5에서도 업계 1위가 될 수 있도록 기술을 준비하고 있다”고 밝혔다. 삼성전자는 설 직후 업계 최초로 엔비디아에 공급할 HBM4를 양산 출하할 것으로 알려졌다.민나리 기자