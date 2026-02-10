KT, 매출 28조 2442억원 ‘역대 최대’…해킹 파고 넘고 부동산·AI로 웃었다

이미지 확대

KT가 지난해 상장 이후 역대 최대 매출을 2년 연속 경신하며 외형 성장을 이어갔다. 최근 발생한 대규모 해킹 사태라는 악재 속에서도 부동산 분양 이익과 AI·클라우드 등 신사업의 고른 성장으로 견조한 실적을 방어해냈다.10일 KT는 연결 기준 지난해 연간 매출 28조 2442억원, 영업이익 2조 4691억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 6.9% 증가하며 사상 최대치를 갈아치웠고, 영업이익은 2024년 구조조정에 따른 기저효과와 강북 본부 부지 복합개발 사업 등 일회성 부동산 이익이 반영되며 전년 대비 205% 급증했다. 순이익은 340.4% 늘어난 1조 8368억원이다.이번 실적의 ‘일등 공신’은 부동산과 신사업이었다. 자회사 KT에스테이트는 대전 연수원 개발 및 강북본부 부지 복합개발 등 분양 이익이 대거 반영되며 실적이 크게 개선됐고, KT클라우드는 공공 부문 수주 확대와 AI 데이터센터(AIDC) 수요에 힘입어 매출이 전년 대비 27.4% 폭발적으로 성장했다. 본업인 무선 사업 역시 5G 가입자 비중이 전체 핸드셋 가입자의 81.8%까지 확대되며 서비스 매출이 3.3% 증가해 펀더멘털을 뒷받침했다.다만 4분기 실적에서는 해킹 사태의 여파가 감지됐다. 4분기 영업이익은 2273억원으로 전 분기 대비 57.8% 감소했다. 지난달 시행한 위약금 면제 조치에 따른 고객 이탈과 보상 준비 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. KT는 오는 7월까지 이어지는 고객 보상 프로그램 관련 비용을 올해 1~3분기에 걸쳐 분산 반영할 계획이다.주주 환원 정책은 한층 강화됐다. KT는 연간 주당 배당금을 전년보다 20% 늘린 2400원으로 결정했으며, 올해도 2500억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 진행한다. 장민 KT CFO(전무)는 “침해사고로 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다”며 “통신 본업과 AX(AI 전환) 성장동력을 기반으로 기업가치 제고를 이어가겠다”고 밝혔다.한편 앞서 실적을 발표한 SK텔레콤과 LG유플러스 역시 보안 리스크와 일회성 비용을 딛고 실적 정상화 궤도에 진입했다. SK텔레콤은 지난해 개인정보 유출 보상 등 악재를 딛고 4분기 영업이익이 전 분기 대비 146.1% 급증하며 반등에 성공했다. 특히 AI 데이터센터 매출이 34.9% 성장하며 체질 개선 성과를 입증했다.LG유플러스는 통신 3사 중 가장 안정적인 수익 구조를 보이며 연간 매출 15조 4517억원을 기록했다. 타사 대비 보안 사고의 재무적 충격이 적었던 LG유플러스는 IDC 등 기업 인프라 사업에서 내실 경영에 집중하며 성장을 이어갔다.민나리 기자