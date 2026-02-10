GS건설 호주로, HDC 중국으로… 해외 누비는 CEO들

이미지 확대 허윤홍(오른쪽) GS건설 대표가 지난 2일부터 5일까지 호주를 방문해 빅토리아주 SRL 지하철 터널 공사 현장을 둘러보고 있다.

해외에서 인프라 구축을 비롯한 추가 개발 사업을 확대하기 위해 최고경영자(CEO)들이 새해부터 직접 현장을 누비며 분주하게 움직이고 있다.●허윤홍 대표 호주 추가 사업 모색허윤홍 GS건설 대표는 지난 2일부터 5일까지 호주를 찾아 현지에서 수행 중인 인프라 현장을 점검했다고 GS건설이 9일 밝혔다. 이는 호주에서 추가 사업을 확보하려는 행보로 풀이된다.GS건설은 2021년 호주 멜버른 북동부 외곽순환도로와 동부도로를 연결하는 약 6.5㎞의 터널을 건설하는 사업으로 현지에 처음 진출했다. 이어 2024년에는 호주 멜버른의 교외 순환 철도인 SRL(Suburban Rail Loop) 동부 구간에 약 10㎞ 길이의 복선 터널 등을 건설하는 프로젝트를 수주한 뒤 수행하고 있다. 총사업비만 약 1조 6000억원 규모의 사업이다.허 대표는 SRL 지하철 터널 공사 현장을 방문해 진행 상황을 점검했고, 빅토리아주 인사들과 면담을 갖은 자리에서 성공적인 사업 완수 의지를 다짐하고 추가 사업에 대해 논의했다. GS건설이 호주 현지 업체들과 컨소시엄 형태로 입찰 참여를 준비 중인 대형 전력망(Grid) 인프라 구축 사업과 관련해 현지 전문 건설사와 싱크탱크 대표들을 만나 동향을 청취했다. 호주는 재생에너지 공급이 빠르게 늘면서 대규모 송전망 구축이 필요한 상황이다.●정몽규 회장 첫 행보로 中 현장 점검정몽규 HDC그룹 회장은 올해 첫 행보로 지난 7일부터 9일까지 중국을 찾아 사업 개발 후보지를 둘러봤다. 정 회장은 도기탁 HDC 대표, 김병철 HDC 영창 대표, 최필석 HDC현대EP 중국법인장 등과 함께 베이징과 톈진 등을 방문해 계열사의 사업 진행 현안을 점검하고 새로운 사업 개발에 대해 논의했다. HDC그룹 관계자는 “중국 경기의 성장이 둔화세에 있지만 오히려 지금이 중국 사업에 투자할 적기라고 판단된다”며 “중국에 진출한 계열사를 중심으로 여러 개발 후보지를 둘러보며 계속 중국에 관심을 갖고 사업 확대와 투자 기회를 적극적으로 찾을 것”이라고 말했다.허백윤 기자