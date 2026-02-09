겨울철 최강자… 두피 홈케어 ‘네옵타이드 엑스퍼트’

1 JW신약

겨울철 건조한 대기와 급격한 온도 차는 두피 유·수분 균형을 무너뜨리고 모근을 약화시킨다. JW신약은 겨울철 약해진 두피와 모발을 위한 홈케어 솔루션으로 프랑스 듀크레이의 ‘네옵타이드 엑스퍼트(Neoptide Expert)’를 제안한다.유럽 더모코스메틱 브랜드 듀크레이가 선보인 이 제품은 모발이 자라는 토양인 두피와 모근 관리에 집중했다. 핵심 성분인 ‘앵커레인(Anchorane™)’은 밀크씨슬 추출물로, 가늘고 힘없는 모발 뿌리를 단단하게 잡아주는 역할을 한다. 모근의 지지력을 높여 머리카락이 쉽게 탈락하지 않도록 돕는 원리다.또한 모발 성장주기 연장을 돕는 ‘레스페데자’ 성분과 두피 장벽을 보호하는 항산화 물질 ‘망갈리돈’이 포함되어 풍성하고 건강한 모발 환경을 조성한다.사용 편의성도 뛰어나다. 끈적임 없는 산뜻한 세럼 타입으로 개발되어 두피에 직접 도포해도 모발이 뭉치거나 떡지지 않는다. 사용 시에는 하루 한 번 건조한 두피에 분사한 뒤 손가락 끝으로 가볍게 마사지하여 흡수시키면 영양 성분이 더욱 깊숙이 전달된다. 특히 모발 이식 등 전문 시술 후 예민해진 두피를 관리하는 애프터 케어 용도로도 활용도가 높다. JW신약 관계자는 “겨울철 모발 관리는 얼굴 피부처럼 꾸준한 보습과 영양 공급이 핵심”이라며 “검증된 성분과 기술력을 담은 네옵타이드 엑스퍼트로 집에서도 손쉽게 두피와 모발 건강을 챙기길 바란다”고 전했다.김중래 기자