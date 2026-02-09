‘삼성 스페이셜 사이니지’ ISE 6관왕

2026-02-09 B3면

삼성전자는 무안경 3D 디스플레이 ‘삼성 스페이셜 사이니지’가 지난 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 ‘최고의 제품상’ 수상을 포함해 총 6관왕에 올랐다고 8일 밝혔다. 이 제품은 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 적용해 ﻿화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다.