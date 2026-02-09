경제 기업·산업 ‘삼성 스페이셜 사이니지’ ISE 6관왕 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/02/09/20260209031006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-09 00:58 입력 2026-02-09 00:58 삼성전자는 무안경 3D 디스플레이 ‘삼성 스페이셜 사이니지’가 지난 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 ‘최고의 제품상’ 수상을 포함해 총 6관왕에 올랐다고 8일 밝혔다. 이 제품은 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 적용해 화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다. 2026-02-09 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 삼성 스페이셜 사이니지의 핵심 기술은 무엇인가? 3D 플레이트 홀로그램