‘삼성 스페이셜 사이니지’ ISE 6관왕

수정 2026-02-09 00:58
입력 2026-02-09 00:58
삼성전자는 무안경 3D 디스플레이 ‘삼성 스페이셜 사이니지’가 지난 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 ‘최고의 제품상’ 수상을 포함해 총 6관왕에 올랐다고 8일 밝혔다. 이 제품은 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 적용해 ﻿화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다.
2026-02-09 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
