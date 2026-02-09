메뉴
KT, 설 앞 납품대금 915억 조기 지급

수정 2026-02-09 00:58
입력 2026-02-09 00:58
KT는 설 명절을 앞두고 주요 그룹사와 함께 중소 협력사에 총 915억원 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 8일 밝혔다. KT는 이번 조치로 명절을 앞둔 협력사들이 자금 운용에 숨통을 트고 경영 부담을 덜 수 있을 것으로 기대했다. KT는 아울러 설 명절을 맞아 윤리경영 실천 강화를 위한 ‘클린 KT 캠페인’도 시행한다.
2026-02-09 B3면
